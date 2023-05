Asistăm la o creştere a gradului de sofisticare a ameninţărilor cibernetice, de la atacuri sponsorizate de stat până la infracţiuni extrem de bine organizate, a afirmat Adrian-­Victor Vevera (foto), directorul general al Insti­tutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI-Bucureşti), în cadrul conferinţei BSDA 2023.

“În domeniul securităţii cibernetice, asistăm la o creştere a gradului de sofisticare a ameninţărilor cibernetice, variind de la atacuri sponsorizate de stat până la infracţiuni extrem de bine organizate. Impactul potenţial al atacurilor cibernetice asupra infrastructurii critice, securităţii naţionale şi entităţilor private este o preocupare constantă care necesită inovare continuă, colaborare şi măsuri proactive de apărare. Vreau să vă asigur că ICI Bucureşti rămâne un partener de încredere pentru organizaţiile din domeniul apărării, oferind soluţii inovatoare, dezvoltând tehnologii de ultimă oră care pot aborda provocările complexe din această industrie”, a spus Vevera, la panelul “Noi provocări şi ameninţări în domeniile operaţionale neconvenţionale – cibernetic şi spaţiu”.

Potrivit unui comunicat de presă, transmis AGERPRES, ICI Bucureşti a participat în data de 30 mai, la Conferinţa BSDA 2023, cu tema “Facing new threats and geopolitical realities, the future for the Romanian Military and defense industry with more than one year since the beginning of the Ukraine war”, organizată la Cercul Militar Naţional.

Evenimentul a reunit oficiali guvernamentali, lideri şi experţi din industria apărării, abordând probleme şi provocări stringente din acest domeniu, analizând impactul noilor ameninţări şi realităţi geopolitice.