Organizatori Vlad Stoicescu – Președinte

Hydrogen Valley – un concept care unește decidenții din administrația publică, mediul de afaceri, furnizorii de energie și administratorii sistemelor de logistică, inclusiv la nivel de infrastructură, în regiuni de interes strategic pentru investiții sustenabile, corelate cu legislația și normele continentale, dar și ale aliaților strategici.

Conferința Sustenabilității pune în valoarea industriile locale din regiuni de interes strategic și dezbate elemente cheie pentru modernizarea activității economice în liniile directoare de dezvoltare durabilă și sustenabilitate. Ediția Conferinței din regiunea Galați, Brăila și Buzău este menită să pună în valoare exemple de pionierat – producția oțelului verde la Liberty și producția hidrogenului prin electroliză în complexul Linde Gaz România fiind punctul de pornire pentru extinderea utilizării hidrogenului curat în tot ce înseamnă producție, servicii și transporturi la nivel local.

Regiunea este amplasată la centrul unui nod valoric de infrastructură de interes public național și European, având multi-modalitate completă și complexă, cu toate căile de

transport (feroviar, rutier, aerian, naval) fiind acoperite de infrastructură deja existentă, în curs de modernizare sau la nivel de proiect, motiv pentru care considerăm că aici poate fi găzduit conceptul de Hydrogen Valley ca șablon pentru întreaga țară.

Pregătim un raport de țară, cu regiuni similare de interes strategic și inventar complet de posibilități pentru investiții, pe care îl vom prezenta participanților la “Romania-USA Black Sea Energy Security Summit and Trade Mission”, pe care îl organizăm în luna septembrie 2023 la Palatul Parlamentului.

Este esențială o schemă de sprijin pentru consumul combustibililor sustenabili, în funcție de nivelul de emisii, pentru ca acestea să poată fi folosite, dar mai ales pentru ca industriile și transportatorii să poată dezvolta strategii de achiziții și investiții pornind de la cel mai mare cost operațional – energia.

Universitatea Danubius – Co-organizatori

Dr. Steve O. Michael, Rector & CEO

Conf. univ. dr. Andy Pusca, Presedinte

Apreciem în mod deosebit să găzduim evenimente care generează noi perspective pentru studenții mediului universitar. Dezbaterea de astăzi se structurează pe o tematică inovativă, care cu promisiunea implementării va dezvolta regiunea Galați, Brăila și Buzău într-un veritabil cluster model în dezvoltare durabilă. Acestea rezultă în noi locuri de muncă, ceea ce vine să necesite noi specializări academice, pentru a putea continua să inovăm, să dezvoltăm.

Răspundem pozitiv apelului Asociației pentru Combustibili Sustenabili, de consolidare conceptuală a unei regiuni de interes strategic din perspectivă economică, angrenând întreg mediul de afaceri și decidenții publici într-un raport de regiune, corelat cu celelalte rapoarte care vin să întocmească un plan național strategic al economiei sustenabile.

Ne dorim să continuăm colaborarea cu Ministerul Economiei și cu ACS pentru a realiza această hartă a investițiilor strategice pentru mediul corporativ continental, cât și partenerii strategici ai României.

Ministrul economiei Florin Spătaru – Invitat Special

Prezent la reuniunea OECD pentru implementarea noilor tehnologii în principiile de dezvoltare durabilă, Ministrul Economiei a participat la Conferința Sustenabilității în format digital. Domnul Spătaru a menționat că promovează internațional România ca punct de sprijin continental pentru tehnologii inovative aplicate în sustenabilitate.

„Avem ca obiectiv reindustrializarea, cu decarbonarea și inovația tehnologică drept piloni și principii de bază. Resursele energetice alternative sunt o prioritate pentru Ministerul Economiei. Suntem implicați activ în Strategia Națională a Hidrogenului și am aprobat deja, în Guvernul României, un Memorandum care sprijină marii consumatori energetici în acoperirea deficitelor datorate diferențelor de costuri din anul 2022 și respectiv susținerea acestor diferențe din fonduri publice dar și promovarea agenților economici în realizarea saltului tehnologic la combustibili sustenabili, precum hidrogenul. Promovăm schema de ajutor de stat pentru decarbonare și utilizarea hidrogenului în procesele industriale și automatizarea proceselor tehnologice.

Marile companii europene anunță că producția din lanțurile valorice, inclusiv cele din România, trebuie să înceapă parcursul spre Net 0 emisii de gaze cu efect de seră,

amenințând că rup legăturile comerciale cu agenții economici neconformi. Dacă România, la nivel de poli industriali, nu pășește spre implementarea politicilor de decarbonare, pas în care le asigurăm sprijinul cu tot aparatul public, riscăm să ne pierdem avantajul competitiv al economiei naționale.”

Ministrul Economiei salută inițiativa ACS pentru că pune la aceeași masă toți participanții la ecosistemul economic, pentru a dezbate problematica locală și soluțiile ce pot fi adoptate pentru a exploata multi-modalitatea infrastructurii locale în regiunea de dinamică industrială Galați, Brăila, Buzău.

„Ne dorim o economie sustenabilă, durabilă și prietenoasă cu mediul înconjurător.”

Dan Simmons

Fostul Secretar al Biroului de Eficiență Energetică și Energie Regenerabilă al Department of Energy – SUA.

Tim Stewart

Președintele U.S. Oil & Gas Association, asociație profesională din domeniul energiei cu experiență de peste un secol.

Principalii proprietari de patente și investitori în tehnologie pentru energie regenerabilă sunt tot marii jucători in industria tradițională petrolieră, cu interes major în decarbonarea activităților industriale.

Deși hidrogenul este recunoscut atât în UE cât și în SUA drept noul standard de alimentare a proceselor industriale și a transporturilor, producția hidrogenului curat, pentru o veritabilă tranziție la Net 0 emisii de gaze cu efect de seră, este un proces intensiv și energofag, ceea ce ne pune în poziția de a îmbunătăți continuu tehnologia.

Fără o dezbatere serioasă despre noile tehnologii din domeniul nuclear, decarbonarea este un subiect dificil și sinuos. Tehnologiile “mic reactor modular” (SMR) și “micro reactor modular” (MMR) sunt scurtături în calea spre industrii și transporturi cu emisii 0 gaze cu efect de seră, la costuri diminuate considerabil în comparație cu soluțiile paralele. Prin Actul de Reducere al Inflației al SUA sunt disponibile vaste resurse pentru investiții în energie curată, atât în SUA cât și pe continentul european.

Avem interes deosebit în România, și vom direcționa întregul lanț valoric să analizeze raportul de țară pe care ACS îl întocmește pentru atragerea investițiilor, inclusiv în domeniul energiei, la “Romania-USA Black Sea Energy Security Summit and Trade Mission”, pe care îl organizăm împrprenuă cu ACS în luna septembrie 2023, la Palatul Parlamentului

Transporturi Sustenabile

Ștefan Roșeanu – Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Ovidiu Borcea – Solaris Bus România

Transporturile sustenabile, alimentate cu hidrogen, sunt posibile astăzi în contextul în care există infrastructură de alimentare. Furnizorii de material rulant, de vehicule de transport public, de aparatură industrială și transport mărfuri sunt pregătiți să înceapă vânzările de tehnică alimentată cu hidrogen.

Monitorizăm atent consolidarea regiunilor de interes economic dezvoltate pe principiile Hydrogen Valley, pentru ca resursa esențială – hidrogenul – să fie disponibilă și pentru transportatori sau aparatură industrială.

Avem așteptări de la administratorii de infrastructură, în ceea ce privește dezvoltarea capacităților de alimentare, mai ales în regiuni precum Galați, Brăila, Buzău, unde

hidrogenul curat este deja produs în cantități industriale și poate fi sporită producția în funcție de nevoile de consum ale sistemului de logistică.

Avem nevoie de scheme de sprijin pentru transporturile sustenabile, ca act adițional la directiva privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile transpusă prin

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 163 din 29 noiembrie 2022.

Ministerul Transporturilor a înaintat un proiect de lege prin care utilizăm spațiile excedentare infrastructurii de interes public național și european, în colaborare cu dezvoltatori din domeniul energiei regenerabile, pentru producția de energie pe care o vom consuma în transporturi, tranzacție reglementată prin PPA (power purchase agreement)

Liberty Steel

Prasanta Mishra, Director Executiv al LIBERTY Galați, a declarat: „Mă bucur că o serie de

lideri și decidenți importanți s-au reunit încă o dată la Galați pentru a dezbate viitorul său ca următoarea Hydrogen Valley. Această regiune beneficiază de soare din abundență, care permite alimentarea parcurilor fotovoltaice, de vânt puternic dinspre Marea Neagră necesar eolienelor, de resurse de gaz natural din România și de cerere din partea companiilor care se află deja în regiune. Putem avea chiar aici, la Galați, toată energia regenerabilă de care avem nevoie pentru a produce hidrogen verde, astfel să producem fierul și oțelul verde pe care clienții și comunitățile noastre le solicită. Conform estimărilor noastre, utilizarea hidrogenului ar putea reduce emisiile până la aproximativ 0,1 tone de CO2/ tona de oțel – de aceea hidrogenul este cea mai bună soluție pentru decarbonizarea industriei noastre.

Este un obiectiv ambițios și îl putem realiza doar în parteneriat cu autoritățile, industriile, experții și universitățile. Împreună cu decidenții la nivel local, național și european, putem transforma regiunea Galați într-o vale a hidrogenului în România și în Europa.”