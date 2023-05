George Marin

Continuăm să depănăm firul poveștii vieţii antrenorului emerit Emil Popa, așa cum el însuși ne-a descris-o, cu puţină vreme înainte de a părăsi această lume. Din păcate, multe amănunte legate de viaţa maestrului sau de performanţele realizate în competiţiile pugilistice vor rămâne pe veci nepovestite de cel care le-a trăit, care le-a înfăptuit. Nelăsându-ne să lămurim multe aspecte pentru a desăvârși povestea, firul curmat al vieţii maestrului ne pedepsește pentru lipsa de inspiraţie în a culege cât mai devreme nepreţuitele amintiri.

Schimbări

După istoria cu IEFS-ul mă gândeam să fac facultatea de subingineri. Se încercase înființarea unei secții de subingineri în Râmnicu Vâlcea. Nu mai știu dacă această secție ar fi ținut de București sau de Craiova. Dar, nici nu a mai contat pentru s-a tot vorbit despre această secție până nu s-a mai făcut. Ministerul de la București nu a mai dat aprobarea. Așa că am terminat Școala Tehnică. Am terminat-o cu bine și, în ultimul an de școală, în anul III, m-am și căsătorit. Soția mea era singurul copil la părinți. Tatăl ei murise mai înainte de a ne căsători. Așa că din camera mea din Zăvoi m-am mutat acasă la soția mea. Firește că înainte de căsătorie mama soției mele m-a văzut, m-a întrebat cine sunt, m-a întrebat una-alta, ca orice părinte.

Lucrurile mergeau bine și la serviciu și în familie. Numai că, la un moment dat, doctorul Schileru a dispărut din Râmnicu Vâlcea. Ce se întâmplase? La București se scoseseră la concurs câteva posturi pentru medici. Soția doctorului era tot medic. Lucra mult în laborator, cred că era biolog, nu îmi amintesc exact. A participat la concurs și a fost prima pe listă. Prima pe țară! Îți dai seama că și doamna Schileru era cineva în domeniul ei. A primit postul și imediat i s-a dat un apartament la unul din blocurile pe străduțele acelea care coboară dinspre Palatul Telefoanelor spre Cișmigiu. Apartamentul era pe la etajul trei sau patru și avea patru camere pentru că doctorul avea patru copii. Doctorul Schileru și-a căutat în București un post în specialitatea sa, urologie, dar nu a găsit. Dar nici în Râmnicu Vâlcea nu a rămas.