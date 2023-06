• Sindicatele din Educaţie continuă să nu creadă în promisiuni şi cer garanţii clare

• Ministrul Ligia Deca susţine că „nu va exista situaţia în care mediile nu vor fi încheiate, iar elevii nu îşi vor putea da examenele”

• Angajaţii din Sănătate îşi vor striga şi ei nemulţumirile la fereastra guvernanţilor!

Ieri, Guvernul a anunțat că va adopta un memorandum privind majorările salariale ale personalului din Educație prin noua lege a salarizării, potrivit Hotnews. Preşedinţii PSD şi PNL, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, au declarat că şi-au asumat, printr-un acord politic al liderilor coaliţiei, garanţiile solicitate de sindicate privind majorările salariale din viitoarea grilă din sistemul de învăţământ.

În memorandum – document fără putere de lege – se prevede că noua lege va avea la bază principiul potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023.

De asemenea, stabilirea unei prevederi în contractul colectiv de muncă la nivel de sector „învățământ preuniversitar”, prin care pe perioada concediului de odihnă, precum și pentru zilele de concediu plătit, personalul din învățământ va avea dreptul la o indemnizație de concediu calculată în raport cu numărul zilelor de concediu înmulțite cu media zilnică a salariului de bază și a sporurilor/indemnizațiilor de care beneficiază, potrivit legii, corespunzător fiecărei luni calendaristice în care se efectuează concediu de odihnă, se arată în document.

„Memorandumul va fi adoptat în ședința Executivului de astăzi, 8 iunie 2023, și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, pentru a consolida garanțiile guvernamentale privind prioritizarea Educației în viitoarea grilă de salarizare și utilizarea ca sistem de referință a salariului mediu brut pe economie pentru salariul debutantului/asistentului universitar. Garanțiile guvernamentale incluse în Memorandum sunt asumate și la nivelul Coaliției de guvernare, ai căror lideri și le-au însușit în cadrul unui Angajament politic”, precizează guvernul.

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat, ieri, înainte de a intra la discuţii la Ministerul Educaţiei, că greva din învăţământ se poate încheia în momentul în care Guvernul vine cu o soluţie care să fie acceptată de colegi, iar astăzi sau vineri sunt aşteptaţi din nou 20.000 de sindicalişti în stradă, în Capitală.

Vicepreședintele FSLI, George Purcaru, a precizat, într-o primă reacție la anunțul făcut de guvernanți, că profesorii așteaptă publicarea acestui document în Monitorul Oficial, pentru a vedea exact textul. „Am cerut un act normativ care să fie publicat în Monitorul Oficial și am cerut ca viitoarea lege a salarizării să nu fie etapizată pe un timp îndelungat, ci să fie dată din primul an, în 2024, dacă se poate în ianuarie. Noi ne menținem această cerință. Vom analiza foarte clar și acest text al memorandumului și vom vedea și ce efect juridic poate să aibă, pentru că nu vreau să rămânem doar la nivelul de promisiuni. Am avut foarte multe acorduri semnate, îmi aduc aminte de ultimul semnat cu mare fast la Alba-Iulia și care nu s-a respectat, prin urmare neîncrederea aceasta a crescut pe an ce a trecut și e firesc să cerem aceste garanții clare publicate în Monitorul Oficial, tocmai pentru a nu veni cineva să spună că n-a «semnat cu mine, nu am promis eu»”.

În acest context, ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat că nu va exista situația în care mediile nu vor fi încheiate, iar elevii nu își vor putea da examenele. Ea a mai spus, ieri, la Euronews, potrivit Agerpres, că anunțul guvernului privind adoptarea unui memorandum privind salarizarea profesorior „ar trebui să ducă la o încetare a grevei”.

Mai mult, aceasta a pecizat: ”Nu are rost să discutăm despre câți profesori mai sunt în grevă și că important este să fie respectat calendarul examenelor, iar asta se va putea ști cu certitudine vineri”.

La rândul lor, angajații din Sănătate au fost ieri în grevă japoneză, iar pentru astăzi au anunțat organizarea unui marș de protest începând cu ora 11:00, pe traseul Piața Victoriei (Guvern) – Piața Revoluției (Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății) – Piața Constituției (Parlament). Sindicaliștii din sănătate amenință și cu declanșarea grevei generale la finalul lunii iunie, dacă Guvernul nu vine cu soluții la revendicările lor până la data de 15 iunie.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat ieri că încearcă să se găsească soluţii astfel încât să nu se pună problema unei greve generale în sectorul sanitar, potrivit Agerpres. El a spus că se întâlneşte în fiecare zi cu reprezentanţii sindicatelor din sistemul sanitar.

Potrivit acestuia, greva japoneză în care au intrat sindicaliştii din sistemul medical reprezintă un semnal de alarmă, iar Ministerul Sănătăţii încearcă să găsească soluţii în contextul economic actual.

„Greva japoneză este un semnal dat de sindicate, este dreptul sindicatelor să ne dea astfel de semnale, să apere drepturile membrilor de sindicat, dar încercăm să găsim soluţii în contextul economic în care ne găsim. Sigur, nu este vorba doar de Ministerul Sănătăţii, este vorba despre Guvernul României şi de disponibilităţile care există din punct de vedere financiar”, a susţinut ministrul.