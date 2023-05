N. D.

Păstrând tradiția ultimilor ani, în perioada 19-21 mai a.c. se vor desfășura “Zilele Municipiului Ploiești”. Astfel, autoritățile locale au lansat, deja, ploieștenilor invitația de a participa la acțiunile ce sunt dedicate atestării documentare a orașului și care se desfășoară în preajma sărbătorii creștin – ortodoxe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Eveniment organizat începând cu anul 2005, actuala ediție a ”Zilelor Municipiului Ploiești” este una aparte, fiind dedicată tinerilor, având în vedere faptul că Ploieștiul a câștigat titulatura de “Capitala Tineretului din România 2024”. Mai exact, timp de trei zile, ploieștenii sunt așteptați în centrul civic, unde primăria a pregătit muzică bună pentru toate vârstele, animație stradală, street food și ateliere de creație, pe scena ce va fi amplasată pe esplanada Palatului Culturii urmând să urce nume cunoscute precum Ștefan Bănică Jr., Antonia, What’s UP. De altfel, autoritățile au făcut deja public programul celor trei zile de acțiuni. Concret, în prima zi a evenimentului, pe 19 mai a.c., vor avea loc următoarele acțiuni: orele 16.00 – 18.00, ateliere handmade, organizate de reprezentanți ai Casei de Cultură “I.L.Caragiale” Ploiești; orele 18.30 – 19.30, spectacolul “Un cuib de clauni”, oferit de Secția Imaginario a Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești; între orele 19.30 – 21.30, spectacolul – concert ”Ploiești Majestic”, susținut de Secția Revistă a Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești, locul de desfășurare fiind esplanada Palatului Culturii. Pe 20 mai a.c., sunt programate următoarele evenimente: între orele 10.00 – 13.00, pe esplanada Palatului Culturii va avea loc un concert de muzică ușoară intitulat ”Tinere talente”, susținut de grupul folk “Chitara Prahovei”, între orele 10.30 – 11.30 va avea loc spectacolul “Motanul Încălțat”, pe aleea pietonală a Teatrului “Toma Caragiu”; la ora ora 13.00, Ansamblul folcloric de cântece și dansuri populare al Casei de Cultură “I.L. Caragiale” Ploiești va susține un spectacol pe esplanada Palatului Culturii; între orele 16.00 – 18.00, vor fi amenajate, din nou, ateliere handmade, pentru ca, la ora 19.30, pe scenă să urce, în centrul orașului, în concert, soliștii What’s UP, Antonia și Ștefan Bănică Jr. , la finalul evenimentului, la ora 22.00, fiind programat și un foc de artificii. Ultima zi a ”Zilelor Municipiului Ploiești” va cuprinde, tot pe espalanada Palatului Culturii, următoarele evenimente: ora 10.00, concert de muzică ușoară sub genericul ”Tinere talente”, urmat, apoi, la ora 13.00, de o nouă reprezentație a Ansamblului folcloric de cântece și dansuri populare al Casei de Cultură “I.L. Caragiale” Ploiești; între orele 16.00 – 18.00, ateliere handmade; între orele 18.30 – 20.00, concert oferit de Orchestra Folclorică a Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, urmat, apoi, la ora 20.00, de un alt concert oferit de trupa ”Lupii lui Calancea” și de Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești, la ora 22.00 fiind programată parada de închidere a celor trei zile de manfestări ale ”Zilelor Municipiului Ploiești”.