Asocierea Coni-Trace Group mai mult stă decât lucrează, deşi termenul de finalizare a sectorului este peste doar un an

Entuziasmul cu care a fost primită începerea lucrărilor pe autostrada Dumbrava-Buzău, în luna august a anului trecut, s-a cam fâsâit, pentru că, între timp, primele două tronsoane (de la Dumbrava la Mizil și de la Mizil la Pietroasele) parcă s-au împotmolit în noroaie și în culturi agricole – care nu ar fi trebuit să mai existe pe traseu, dacă decopertarea terenului ar fi fost realizată în întregime.

Deși termenele de finalizare a celor două tronsoane se apropie vertiginos – fiind stabilite pentru primăvara anului viitor – situația din teren este catastrofală. Nici pe primul lot, unde lucrează asocierea Pizzarotti-Retter, și nici pe lotul 2, unde constructorii desemnați sunt Coni-Trace Group, lucrurile nu stau deloc așa cum ar fi fost de așteptat.

Mai mult decât atât, timpul pare să fi stat în loc pe lotul unde lucrează firma prahoveană Coni, în asociere cu bulgarii de la Trace, iar de circa două luni șantierul a rămas aproape la același stadiu, deși tronsonul dintre Mizil și Pietroasele a fost primul pe care s-a dat ordinul de începere.

Asociația Pro Infrastructură, care vine cu informații proaspete și imagini filmate cu drona de pe șantierul acestei autostrăzi care ar trebui ca, de la anul, să lege A3 de Buzău și, mai departe, de Moldova, a prezentat, la finalul săptămânii trecute, situația din teren, de pe lotul 2. Reprezentanții asociației dau de pământ și cu bulgarii de la Trace Group, dar și cu prahovenii de la Coni, asocierea care se mișcă în ritm de melc: ”Valea plângerii pe Autostrada A7 Ploiești-Buzău lot 2. Vineri, 28.04.2023, am filmat din dronă întreg tronsonul dintre Spătaru (în apropiere de Buzău) și Mizil. „Șantierul” este aproape încremenit între lanurile de rapiță și cereale. Într-adevăr, antreprenorii sunt blocați de probleme diverse, de la gropile de împrumut cu materiale care nu pot fi folosite, la siturile arheologice încă deschise și până la bâlbele și greșelile din proiectul tehnic livrat de Consitrans. Peste toate este presărată din belșug lentoarea proverbială a oficialilor CNAIR în a-și asuma orice fel de răspundere tehnică ori birocratică. Dar dincolo de scuze, lotul arată deplorabil și din cauza celor doi constructori care nu reușesc să pună în teren nici măcar frontul de lucru pe care îl au la dispoziție. Mai aveam puțin și luam niște lopeți să dăm o mână de ajutor! Cel mai mult ne îngrijorează bulgarii de la Trace. Ei au circa 19 kilometri, între Spătaru (capătul dinspre Buzău) și până în apropiere de DJ102H, și cu greu am văzut câțiva muncitori meșterind la niște structuri. La terasamente: zero barat. Ceilalți aproximativ 9 km, de la organizarea lor de șantier și până la nodul Mizil, sunt făcuți de românii de la Coni. Cu chiu cu vai au reușit să aștearnă ceva umpluturi și mai mișcă un pic pe câteva structuri, dar progresul din ultimele două luni este aproape insesizabil, după ce în 2022 începuseră binișor”, relatează cei de la Asociația Pro Infrastructură.

În stadiul actual, dacă nu se va lucra mai cu spor în perioada următoare, este imposibil ca această autostradă – care se construiește cu finanțare din PNRR – să fie finalizată la timp. Și, prin urmare, există riscul pierderii fondurilor europene, dacă ritmul nu va fi mult mai susținut.

(Sursa foto: Asociația Pro Infrastructură)