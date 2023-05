Un club de box feminin în Gaza, primul proiect de acest tip în Fâşie, pregăteşte fete şi femei palestiniene pentru ca într-o zi să poată concura la nivel internaţional, sfidând valorile conservatoare şi patriarhale în enclava guvernată de mişcarea islamistă Hamas. După trei ani de eforturi în acest sens, un grup de pasionaţi de box a înfiinţat la sfârşitul lui 2022 Centrul Palestinian de Box pentru Femei, care are deja ca membre zeci de copile şi tinere cu vârste între 8 şi 29 de ani care se antrenează cu regularitate în sala Clubului Sportiv Al Mashtal, din oraşul Gaza, scrie EFE, potrivit Agerpres.

Aici, participantele contrazic ideea preconcepută conform căreia sporturi de acest gen sunt doar pentru bărbaţi şi sfidează convenţiile, rolurile şi stereotipurile încă prezente în rândul multor locuitori ai Gazei. „Tradiţiile noastre comunitare obligă femeile să se ţină deoparte de multe tipuri de sport cu pretextul că acestea sunt doar pentru bărbaţi“, dar „acum am deschis calea către box pentru femeile din Gaza“, explică Osama Ayoub, cofondator al clubului şi antrenor de femei boxeri.

Acest locuitor al Gazei, de 39 de ani, s-a gândit la acest proiect încă de când participa ca boxer la turnee din Algeria, Egipt, Coreea de Sud sau Iordania, iar din 2017 a început să antreneze fete pe plajă şi în parcurile publice din Fâşia Gaza. În competiţiile internaţionale, Ayoub a asistat la “performanţa fantastică a femeilor arabe de diferite vârste” şi a fost inspirat de ele să se gândească la un model palestinian în care femeile să fie incluse.

Când Ayoub şi-a povestit ideea prietenilor şi colegilor, niciunul dintre ei nu a considerat că este fezabilă, deoarece trăiesc într-o comunitate în care oamenii tind să aibă idei foarte conservatoare despre femei, explică el. Pe măsură ce proiectul capătă contur, antrenorul spune că multe persoane îşi schimbă părerea despre boxul feminin atunci când văd efectele pozitive asupra stării de spirit a sportivelor.

Ali Abdul Shafi, celălalt cofondator al clubului, a declarat pentru EFE că a finanţat împreună cu partenerul său Ayoub acest proiect, beneficiind totodată şi de un împrumut bancar. Aceasta reprezintă o provocare mai mare, având în vedere blocada strictă pe care Israelul a aplicat-o Fâşiei Gaza pe uscat, pe mare şi în aer din 2007, când Hamas – pe care Israelul îl consideră un grup terorist – a preluat controlul asupra acestui teritoriu. La acestea se adaugă restricţii puternice aplicate de Egipt, care are frontieră comună cu Fâşia Gaza. De atunci, circulaţia oamenilor din enclavă a fost mult redusă, ceea ce îi afectează şi pe sportivii care încearcă să obţină permise pentru a merge să se antreneze sau să concureze în străinătate, inclusiv în Cisiordania ocupată.

La aceasta se adaugă lipsa produselor sau instrumentelor de bază pentru practicarea anumitor sporturi din cauza restricţiilor israeliene privind intrarea anumitor bunuri, motiv pentru care mulţi sportivi se confruntă cu o luptă zilnică grea pentru a-şi continua activitatea sportivă pe fondul lipsei materialelor de care au nevoie.

Cu toate acestea, în ciuda acestei situaţii, în centrul de box feminin din Gaza nimeni nu se dă bătut şi caută soluţii pentru a oferi mai multe şanse tinerilor care se simt din ce în ce mai încrezători, conchide EFE.