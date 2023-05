George Marin

Sala Apollo din București, înțesată de foarte mulți ploieșteni, a fost martoră la un eveniment pe care mulți, poate chiar și cel aflat în centrul atenției, l-ar fi vrut amânat cât mai mult timp posibil. Însă, cel despre care spuneam că a fost omul în jurul căruia a gravitat totul în după-amiaza de sâmbătă a decis că este timpul să lase deoparte tricoul de jucător.

Este vorba despre handbalistul ploieștean Ionuț Georgescu, care a jucat ultimul său meci pentru echipa pe care a slujit-o mulți, mulți ani. Și nu oricum, ci cu succes, cu cinste și cu demnitate. Cu siguranță că manifestarea de simpatie la care au participat toți cei prezenți, apropiați, colegi de breaslă în ale antrenoratului din Ploiești, public, coechipieri și adversari deopotrivă i-a făcut plăcere celui care și-a anunțat retragerea de pe parchetul sălilor de sport și i-a întărit convingerea de a continua în handbal, lucru pe care deja îl face prin Academia Junior pe care o păstorește și despre care vom vorbi cât de curând.

„S-a încheiat o etapă frumoasă din viața mea. 28 de ani! I-am dedicat handbalului pe teren, în plenitudinea forțelor. De acum înainte, cu siguranță voi rămâne alături de handbal, dar din altă postură. Să vedem ce ne va rezerva viitorul” – a declarat Ionuț Georgescu în exclusivitate pentru ziarul „Prahova”. Întrebat cum vede toată această carieră handbalistul Ionuț Georgescu și cum o vede omul Ionuț Georgescu, interul dreapta ploieștean – poziția sa din ultimul său meci – a spus: „A fost o întreagă perioadă care mi-a marcat copilăria, adolescența, tinerețea și care m-a făcut om. Datorez totul handbalului și, clar, tot handbal aș mai face dacă ar fi să o iau de la capăt”. Cum nu se poate trăi fără a privi către viitor, Ionuț Georgescu a punctat: „Am început deja o muncă pentru creșterea tinerelor elemente prin Academia mea de handbal. Am îmbrățișat, astfel, cariera de antrenor. Cred că acolo am să mă îndrept dacă am un pic de șansă”.

Renunțând a mai comenta rezultatul ultimului meci (CSM București – Steaua 25-23, în care Ionuț Georgescu a marcat un gol și a creat câteva pase de gol în cele aproape 40 de minute jucate), l-am întrebat pe recentul retras de pe semicerc care dintre meciurile sale i-a rămas în suflet. „Sunt multe, nu este un singur meci. Prin fața ochilor îmi trec multe, multe meciuri în care am jucat pentru echipa națională, ori pentru Cupele Europene. Toate m-au marcat. Nu a fost unul mai special. Eu am încercat să le tratez pe toate 110 % și cred că și acesta a fost un motiv pentru care am ajuns să joc până la 40 de ani”.

La rândul său, antrenorul Stelei, Ovidiu Mihăilă, ne-a declarat, în exclusivitate: „Pentru mine, retragerea lui Georgescu înseamnă pierderea unui om de calitate în teren, un om care și-a dedicat cu pasiune, cu caracter, cu personalitate întreaga carieră acestui sport. Este un om care, cred eu, trebuie să continue la această echipă și sunt convins că o va face. Iar pentru echipă în sine, ca și pentru mine, ca antrenor al echipei, mă tem că retragerea lui ar putea destabiliza legăturile din vestiar. Lucru care ar putea fi evitat dacă Ionuț Georgescu ar rămâne să activeze în club”.