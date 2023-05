Consiliul Naţional al Federaţiei Sanitas a stabilit programul acţiunilor de protest şi va începe strângerea de semnături pentru declanşarea grevei generale, în 15 iunie, a declarat, pentru AGERPRES, Viorel Huşanu, preşedintele Sanitas Bucureşti. Astfel, în data de 23 mai, de la ora 11:00, va avea loc pichetarea Ministerului Sănătăţii, iar în 8 iunie o grevă cu întreruperea activităţii timp de două ore, între 9:00 şi 11:00.

Totodată, din 15 mai începe strângerea de semnături pentru declanşarea grevei generale, programate în data de 15 iunie 2023. Consiliul Naţional al Federaţiei Sanitas a decis declanşarea unor ample mişcări de protest, în contextul în care asigurările Guvernului de a nu bloca ocuparea posturilor în sectoarele Sănătate şi Asistenţă Socială nu s-au concretizat, iar revendicările din februarie nu au fost soluţionate.

“Consiliul Naţional al Federaţiei Sanitas, constatând că asigurările verbale ale reprezentanţilor Guvernului de a nu bloca ocuparea posturilor în sectoarele Sănătate şi Asistenţă Socială nu s-au concretizat, ci, din contră, a apărut un alt draft al unei Ordonanţe de Urgenţă care va cuprinde aceasta prevedere, coroborat cu faptul ca revendicările noastre din februarie – creşterea salariilor cu minim rata inflaţiei, asigurarea finanţării pentru vouchere de vacanţă etc – nu s-au concretizat, pentru faptul că nici actuala Lege a Salarizării nu este implementată, dar nici noua lege – asumată prin PNRR şi deja negociată cu sindicatele – nu are o finalitate, pentru că o parte dintre sporuri încă sunt plătite la salariul din decembrie 2018, pentru că indemnizaţia de hrană a rămas blocată la sub 10 lei/zi, în timp ce tichetele de masă pentru sectorul privat au ajuns la 30 de lei şi se estimează creşterea valorii la 40 de lei, a hotărât declanşarea unor mişcări de protest ample”, a subliniat Viorel Huşanu, preşedintele Sanitas Bucureşti.