S-a încheiat faza semifinală a barajului de promovare în Liga 2, odată cu disputarea, sâmbătă, a meciului retur, iar echipele calificate în faza finală sunt Foresta Suceava, Ceahlăul Piatra Neamț, SC Popești Leordeni, CS Tunari, Viitorul Dăești, CSM Alexandria, CSM Deva, CSM Reșița, Corvinul Hunedoara și Unirea Ungheni.

Din păcate, echipele prahovene participante în această fază a competiției – CS Blejoi și CSO Plopeni – au ”ieșit din jocuri” încă din prima rundă, eliminarea Blejoiului fiind una care nu merită comentată, fiind clar că acolo ”s-a întâmplat ceva”.

Față de rezultatele din jocurile tur, echipele care au reușit să întoarcă scorul și să obțină calificarea mai departe sunt CS Tunari și Viitorul Dăești, în fața celor de la Farul Constanța 2, respectiv CS Blejoi, succesul celor din Vâlcea, ”la scor de tenis”, lăsând un gust amar! Astfel, se intră într-o vacanță ”forțată” de lucruri greu de înțeles la momentul jocului, ”scenariul” putând fi amânat, totuși, dacă se vroia!

Partidele tur din faza finală a barajului de promovare în Liga 2 sunt următorele:

• F1: Foresta Suceava – Ceahlăul Piatra Neamţ

• F2: SC Popeşti Leordeni – CS Tunari

• F3: Viitorul Dăeşti – CSM Alexandria

• F4: CSM Deva – CSM Reșița

• F5: Unirea Ungheni – Corvinul Hunedoara

Jocurile tur, cele enumerate mai sus, au loc sâmbătă, 3 iunie, de la ora 18:00. Returul are loc miercuri, 7 iunie, de la ora 17:30.

CS Blejoi – Viitorul Dăeşti 2-6 (1-4)

Stadion: Comunal Blejoi (Blejoi – Prahova).

Marcatori: Niţescu (34,65)/Cardoso (13), M. Costea (16, 39), Tchassem (24, 84), Cioinac (89)

CS Blejoi: Bălănică – Serban, Giuroiu, Stoica (cpt), Ghinea – Dima (87 Costache), Pahonţu (72 Drăgoi), Munteanu – Brăilă (66 Dr. Mănescu), D. Ilie (46 Bălaşa), Niţescu. Antrenor: Răzvan Vlad

Viitorul Dăeşti: Lungu – Njindja (84 Nwabueze), Diaconescu (84 Cr. Munteanu), Pȋrvulescu, Prunaru – O. Vasile, Cioinac, Pȋrvu (cpt), Cardoso (84 Iordache) – Tchassem (90 Yahaya), M. Costea (46 Popolan). Antrenor: Gheorghe Ciofică.

Avertismente: Giuroiu (45), Stoica (78)

Arbitri: George-Cătălin Roman (Timişoara) – Nicuşor Marin (Suseni – Argeş), Gabriel Neagu (Călăraşi). Rezerva: Iurgen-Ciprian Lică (Constanţa)

Observator arbitri: Gheorghe Mihalache (Buzău). Delegat de joc: Teodor Biriş (Hunedoara).

Jucătorul meciului: Enache (CS Blejoi – l-a durut glezna la timp!)

„Roșii” și eliminați

CSM Alexandria a câștigat și manșa retur cu CSO Plopeni tot cu 1-0 și merge în faza finală a barajului de promovare în Liga 2, unde o va întâlni pe Viitorul Dăești.

În min 8, 1-0, Florin Cioablă a deschis rapid scorul pentru CSM Alexandria, acesta fiind și singurul gol al meciului, unul încheiat în dublă inferioritate de elevii lui Daniel Dumitrache, Simionescu și Rudaru fiind eliminați!

Impresia că se putea obține ceva a rămas doar la stadiul de… vis frumos, oricum, barajul, pentru plopenari, a fost doar un… bonus!

Iar impresia este că Dăeștiul a cam… ”otrăvit fântânile” pentru a merge în eșalonul secund și a se muta la Vâlcea, loc unde, cândva… se dădea ”ora exactă”. Cine știe… cunoaște!

CSM Alexandria – CSO Plopeni 1-0 (1-0)

Stadion: CSS Peco (Alexandria – Teleorman).

A marcat: Cioablă (8)

CSM Alexandria: Cristică – Al. Nicola, Lupoaia, Cioablă, C. Neagu (cpt.), Ed. Sîrbu, Iakabfi, Mih. Stancu, Jerdea, Vl. Georgescu, I. Voicu. Rezerve: Dohotariu – Necșulescu, C. Tudose, Sultana, Guță, Dobrică, Bănuță, Neicu, Diaconu. Antrenor: Ștefan Odoroabă.

CSO Plopeni: Șt. Georgescu – Lobonț, Minea (cpt.), Răileanu, Al. Giuroiu, Andr. Păun, Simionescu, Andr. Rusu, Andr. Ciobanu, Liv. Radu, D. Iancu Rezerve: C. Tudor – C-tin. Dumitru, Cr. Lazăr, P. Stoica, Rob. Zamfir, Piciorea, V. Oprea, Rudaru, Chejnoiu. Antrenor: Daniel Dumitrache.

Eliminări: Simionescu (71), Rudaru (83).

Arbitru central: Vasile Buzea (Giurgiu).

Arbitri asistenți: Claudiu Şchiopeţ (Braşov) și Doru Zamfir (Slatina).

Arbitru de rezervă: Adrian Dumitru (Târgovişte).

Observator de arbitri: Ion Olteanu (Bucureşti).

Delegat de joc: Monica Silvia Sabolovits (Reșița).