Procurorul general Alex Florenţa a afirmat, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliştii, că ancheta în dosarul privind protestul din 10 august 2018 va fi finalizată până în toamna acestui an, potrivit Agerpres.

El a explicat că în acest caz cercetările sunt destul de avansate, au fost reaudiate în jur de 150 de persoane şi puşi sub acuzare 22 de jandarmi care au acţionat împotriva protestatarilor.

Traseul acestui dosar a fost unul complicat. Investigaţiile au fost demarate de Parchetul Militar, care i-a pus sub acuzare pe şefi ai Jandarmeriei – Laurenţiu Valentin Cazan, Mihai Dan Chirică, Sebastian Gheorghe Cucoş şi Ionuţ Cătălin Sindile – pentru “intervenţia ilegală şi abuzivă din 10 august 2018, când sute de protestatari paşnici au fost bătuţi şi gazaţi”.

Ulterior, dosarul a fost preluat de DIICOT, iar în iulie 2020 cazul a fost clasat, pe motiv că a existat o complicitate morală a protestatarilor paşnici din Piaţa Victoriei, care nu s-au delimitat de cei care au exercitat violenţe asupra forţelor de ordine, ci chiar s-au amuzat, şi nu toate “victimele colaterale” ale violenţelor din Piaţa Victoriei au fost şi “victime inocente”.

Tot DIICOT a decis redeschiderea anchetei, după care dosarul a fost trimis la Parchetul Militar, care i-a pus din nou sub urmărire penală pe foştii şefi ai Jandarmeriei.