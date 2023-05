Ieri, preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a declarat că la rocada guvernamentală cu siguranţă vor exista modificări, inclusiv în ceea ce îi priveşte pe actualii membri ai Cabinetului, potrivit Agerpres.

“Cu certitudine vor fi modificări, inclusiv la actualii membri ai Cabinetului şi totodată trebuie să menţionez că există, în momentul în care va prelua funcţia de premier domnul preşedinte Ciolacu, decizia dumnealui asupra a ceea ce înseamnă numirea viitorilor… (…) Discuţiile, ştiţi foarte bine, sunt între liderii partidelor, la nivelul partidelor, fiecare listă de membri în Guvern trebuie aprobată în Biroul Politic Naţional şi, ulterior, ultimul cuvânt îl are premierul”, a spus Ciucă înainte de a participa la Congresul seniorilor liberali.

El a arătat că discuţiile cu privire la rocada guvernamentală vor porni de la respectarea protocolului, dar a precizat că fiind vorba de o coaliţie politică, există posibilitatea ca anumite chestiuni să fie modificate.

“Pornim discuţiile de la respectarea acestui protocol, aşa am discutat de fiecare dată, toţi liderii de coaliţiei sunt de acord. Sigur, fiind vorba de o coaliţie politică, există posibilitatea ca anumite chestiuni să fie modificate”, a mai spus premierul.

Despre o funcţie de vicepremier pentru liberali, el a răspuns: “Urmează să discutăm”.

Întrebat dacă la rocadă va prelua funcţia de vicepremier şi ministru al Apărării, el a menţionat: “Nu trebuie să speculăm în acest moment pe astfel de ipoteze, pentru că nu este cazul”.

«În primul rând, nu am discutat absolut deloc vreun nume, cu atât mai puţin al domnului Tudose. Este decizia PSD pe cine va propune şi va nominaliza», a afirmat premierul.

«Mai este până pe 26», a adăugat preşedintele PNL, întrebat dacă va merge în această săptămână la preşedintele Klaus Iohannis cu forma noului Guvern.

Referitor la opţiunea pentru un tehnocrat la Ministerul de Finanţe, Ciucă a spus: «Dacă ar fi posibil să fie şi specialist şi membru de partid, ar fi perfect», declarând că nu este vorba de un consilier prezidenţial.