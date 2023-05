Poliţele PAID se pot achiziţiona de pe ghiseul.ro, începând de joi, a anunţat ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, citat de Agerpres.

„În România există o lege care spune că acea poliţă de asigurare împotriva dezastrelor este obligatorie, dar, din păcate, foarte puţini români au această poliţă, deşi are un cost rezonabil. (…) De astăzi, în ghişeul.ro se pot achiziţiona aceste poliţe foarte uşor şi ele sunt nu doar cerute de lege, ci extrem de utile, pentru că, în cazul unor cutremure, inundaţii sau alte dezastre, aceste poliţe plătesc o sumă importantă pentru cei care le deţin. Şi noi îi încurajăm pe toţi românii, toate gospodăriile, să se protejeze prin această poliţă”, a afirmat Sebastian Burduja, într-o conferinţă de presă. El a menţionat că în ultimul an s-a înregistrat „o creştere spectaculoasă” a numărului de utilizatori din ghişeul.ro şi a punctat că aproape 1,8 milioane români au în prezent cont pe această platformă.

În altă ordine de idei, ministrul Burduja a declarat că Ilfovul este cel mai digitalizat judeţ din România. El a precizat că sunt înrolate în ghişeul.ro aproximativ o treime dintre comune, circa 70% dintre oraşe şi municipii, cu excepţia unuia din judeţul Bihor, care are propria platformă de plăţi online.

Nu în ultimul rând, el a amintit că în şedinţa de Guvern de miercuri a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă iniţiată de Ministerul Digitalizării şi Ministerul Afacerilor Interne (MAI) privind digitalizarea înmatriculărilor auto.

Ministrul Burduja a punctat că prin această ordonanţă de urgenţă s-a creat cadrul legal prin care, după ce platforma tehnică la nivelul MAI va fi disponibilă, procedurile se vor putea desfăşura online. El a estimat că peste 1,5 milioane de români îşi înmatriculează un autovehicul în fiecare an în România.