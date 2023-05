Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia să descopere amănunte dintre cele mai interesante despre istoria fotbalului de pe raza judeţului nostru. După ce ani la rând v-aţi delectat cu extraordinarele materiale semnate de Constantin Dumitru – Plopeni, vă propunem câteva episoade culese dintr-o altă sursă, lucrarea în trei volume intitulată „O istorie a fotbalului câmpinean”, apărută în 2020, sub semnătura jurnalistului Octavian Cojocaru.

În acest episod vom prezenta povestea primilor pași ai unei echipe cu un destin zbuciumat, „globe-troterii” fotbalului prahovean. În puţin peste 25 de ani de existenţă, acest club s-a plimbat în trei orașe (Câmpina – Ploiești – Mizil), a schimbat doi „patroni” (la început au fost constructori, mai apoi „militari”). Și finalmente a lăsat în urmă imaginea unuia dintre cele mai apreciate grupări din judeţul nostru: Steaua Mizil. Constructorul ICIM Câmpina s-a înfiinţat în 1973. A nu se confunda cu o altă grupare cu denumirea Constructorul care a existat în Câmpina în anii 50 și care a dispărut în neant. Constructorul ICIM a fost creaţia inginerului Ion Cord, un nume foarte cunoscut câmpinenilor. Gruparea a pornit la drum cu mari ambiţii. Din primul sezon al acestei echipe, 1973 – 1974, petrecut în a doua serie valorică a Campionatului Teritorial Câmpina, nu s-a păstrat niciun rezultat. Se știe doar că gruparea Constructorul Câmpina a promovat o treaptă.

Constructorul și-a „construit” un baraj

Constructorul Câmpina a promovat și în sezonul 1974 – 1975, după ce a câștigat ediţia respectivă a Campionatului Teritorial Câmpina și a evoluat la barajul de promovare în Categoria a II-a a Campionatului Judeţean, la care au mai participat Unirea Teleajen Ploiești, Progresul Loloiasca și Voinţa Poiana Vărbilău. Al doilea an, al doilea pas înainte și Constructorul ICIM ajungea în al doilea eșalon judeţean. În 1975 – 1976, ICIM Câmpina a reușit ceea ce devenise deja o obișnuinţă: o nouă promovare: în prima ligă judeţeană, după o luptă aprigă. Iată primele poziţii ale acelui clasament Clasament, Seria a II-a

1. Constructorul Câmpina 30 20 5 5 80-19 45

—————————————————————-

2. Minerul Filipeștii de Pădure 30 19 3 8 72-23 41

3. Unirea Teleajen Ploiești 30 17 6 7 68-33 40

A treia promovare consecutivă din catacombele fotbalului judeţean până în prima ligă prahoveană a fost remarcată și de „Flamura Prahovei”, care a prezentat lotul campioanei:

AS CONSTRUCTORUL CÂMPINA

Anul înfiinţării: 1973

Culori: alb-albastru

„Patron”: Întreprinderea de Construcţii Industriale și Montaj Câmpina

Lotul: Ludovic Revez, Marian Rusu (portari), Leocratis Bandis, Emil Bone, Vasile Butufei, Constantin Celente, Constantin Davidoiu, Ilie Florea, Stelian Florea, Andrei Găitănaru, Vasile Horjan, Viorel Marin, Nicos Mazurachis, Marian Popa, Marian Șovăială, Viorel Șovăială, Ion Șovăială, Ion Știrbu, Ion Tănase

Antrenor: Tudor Dima

Organizator delegat: Ion Oprescu

Președinte: Ion Cord

Au avut doi „stranieri”

Atacantul Constantin Celente a fost golgheterul echipei, iar formula de start era: Revez – Găitănaru, I. Șovăială, C-tin Davidoiu, I. Tănase – Horjan, V. Butufei – M. Șovăială, Celente, E. Bone (n.r. – Tiberiu Bone, fostul mare jucător de la CCA și antrenor de la ASA Târgu Mureș era unchiul lui!), N. Mazurachis. Și încă un amănunt. În mentalul colectiv s-a împământenit ideea că în timpul comunismului în România n-au jucat „stranieri”. E o jumătate de adevăr, fiindcă au fost, de exemplu, mulţi greci stabiliţi aici, unii dintre ei chiar la Câmpina. Iar la ICIM Câmpina jucau Leocratis Bandis și Nicos Mazurachis, fratele mult mai cunoscutului Ianis Mazurachis, care a evoluat la Rapid și la CFR Cluj. În ediţia 1976 – 1977, Constructorul Câmpina a jucat în prima ligă judeţeană și, pentru prima oară în istoria clubului n-a obţinut locul 1 și, implicit, promovarea, ci s-a clasat pe locul 8. Din etapa a 23-a, Constructorul a păstrat doar denumirea ICIM. La ediţie aniversară, campioană e o câmpineană!

Campionatul Judeţean Prahova a ajuns, în sezonul 1977 – 1978, la ediţia a zecea. Iar campioană, pentru prima dată de la revenirea la actuala împărţire administrativă a ţării, a fost o echipă din Câmpina. Nu Electromotor, formaţia care încheiase ultimele două ediţii pe podium, ci ICIM Câmpina. Antrenată de Cornel Toacă (mulţi ani tehnician la Caraimanul Bușteni) și, din retur, de fostul portar petrolist Adalbert Maroși, ICIM a triumfat după o luptă foarte aprigă chiar cu Electromotor! La Electromotor, antrenor era Alexandru Banu, care plecase de la IRA după mai bine de 15 ani. Din duelurile directe, Electromotor a ieșit mai bine (2-0 și 0-0). ICIM le-a spulberat pe Unirea Teleajen (4-0), Dacia Ploiești (5-1), Cricovul Urlaţi (7-0), PECO Ploiești (5-0), Tricolorul Negoiești (5-0). Electromotor le-a dat și ea o „căruţă” de goluri celor de la Tricolorul Negoiești (6-1), IUC Ploiești (5-0), Dacia Ploiești (5-1), Geamul Scăieni (6-0), Cricovul Urlaţi (6-0) – ultimele trei chiar în deplasare -, și Carotajul 10-2! Doar Tricolorul Breaza le-a mai stat prin preajmă câmpinenelor și le-a dat emoţii. Până la urmă, dife­renţa a făcut-o numărul remizelor. ICIM a avut doar patru, Electromotor – opt!

Clasament

1. ICIM Câmpina 30 22 4 4 75-21 48

—————————————————————

2. Electromotor Câmpina 30 19 8 3 81-17 46

3.Tricolorul Breaza 30 19 8 3 64-28 46

Lotul campioanei judeţene ICIM Câmpina

Lotul: Tudor Andrei, Anton, Gheorghe Costea, Dumitru Duţă, Gheorghe Florea, Ilie Florea, Stelian Florea, Vasile Florea, Anton Gălăţeanu, Ștefan Gheorghiu, Vasile Horjan, Constantin Ionescu, Marian Ionescu, Vasile Păun, Stelian Savu, Aurel Stănescu, Marian Șovăială, Ion Ștefănescu, Vasile Tabără, Ion Tănase, Grigore Valnoha, Leonida Zevedei

Antrenor: Cornel Toacă (în tur), Adalbert Maroși (în retur și la baraj)

Organizator – delegat: Ion Oprescu

Președinte: Ion Cord

S-au înecat la baraj!

ICIM Câmpina a jucat barajul de promovare în Divizia C cu Măgura Codlea, campioana judeţului Brașov. În tur, la Câmpina a fost 0-0. În retur, brașovenii au câștigat cu dintr-un penalty. ICIM a ratat astfel promovarea.

Ultimul an la Câmpina

În ediţia 1978 – 1979, ICIM a jucat ultimul său sezon la Câmpina și a fost departe de promovare:

Clasament

1. Victoria Florești 30 21 5 4 65-15 47

—————————————————————–

2. Electromotor Câmpina 30 18 6 6 67-23 42

3. ICIM Câmpina 30 17 4 9 53-35 38

Primul sezon la Ploiești, o nouă promovare

După 6 sezoane, timp în care a obţinut trei promovări și a fost foarte aproape și de a patra, ICIM Câmpina s-a mutat la Ploiești. Aici, a câștigat ediţia 1979 -1980 a Campionatului Judeţean, devenind prima echipă care a jucat în două orașe diferite și a câștigat titlul judeţean în fiecare! Primul sezon în C a fost foarte bun pentrru ICIM Ploiești, care a terminat sezonul 1980 – 1981 pe locul 3. După 3 ani la Ploiești, ICIM, devenită s-a mutat la Mizil și a devenit ASA, lăsând în urmă trecutul de constructori și „înrolându-se” în armată. Sezonul 1981 – 1982, ASA Mizil l-a încheiat pe locul 4 în C, iar în 1982 – 1983, ASA Mizil a ajuns pe locul 7. La finalul sezonului 1983 – 1984, ASA Mizil avea să promoveze în premieră în Divizia B. Ce coincidenţă, ASA Mizil a obţinut ultima victorie în C pe terenul celor de la Poiana Câmpina, cu scorul de 2-1. Adică exact pe stadionul pe care fosta Constructorul ICIM a jucat multe partide în perioada 1973 – 1979. În Divizia B, ASA Mizil, devenită ulterior Steaua Mizil, a jucat 13 sezoane consecutive, reușind și un onorabil loc 2 la începutul anilor 90. La Steaua Mizil au jucat, de-a lungul anilor, fotbaliști unul și unul, precum Simaciu, Cosarek, Costel Lazăr, Mârzea, Nuţă, Bumbescu, Aliuţă și mulţi alţii.