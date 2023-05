Organizaţia Naţiunilor Unite a criticat lipsa de progres în lupta împotriva deceselor care pot fi prevenite, legate de sarcină şi naştere, informează dpa, preluată de Agerpres.

În fiecare an, în jur de 4,5 milioane de mame şi bebeluşi mor în timpul sarcinii, la naştere sau în primele săptămâni de viaţă.

Aceste cifre cuprind, potrivit unui raport al Naţiunilor Unite, 2,3 milioane de copii care mor în prima lună de viaţă, 1,9 milioane de decese fetale tardive şi circa 290.000 de femei şi fete care mor în fiecare an în urma complicaţiilor legate de sarcină şi naştere.

Sunt cifre care stagnează din 2015, iar potrivit dr. Anshu Banerjee, director pentru sănătatea mamei, copiilor şi adolescenţilor în cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) astfel de rate sunt inacceptabile.

„Femeile însărcinate şi nou-născuţii continuă să moară într-un ritm inacceptabil de mare pe plan mondial, iar pandemia de COVID-19 a determinat noi regrese în furnizarea asistenţei medicale de care au nevoie aceştia”, a subliniat acesta. „Dacă vrem să vedem rezultate diferite, trebuie să facem lucrurile în mod diferit”, a adăugat el.

OMS, agenţia ONU pentru copii UNICEF şi Fondul ONU pentru populaţie UNFPA fac apel la asigurarea de asistenţă medicală accesibilă, precum şi personal medical suplimentar pentru ca mamele şi copiii să poată supravieţui. În plus, trebuie garantat accesul la medicamente, apă curată şi electricitate.

Potrivit raportului, pandemia de COVID-19, creşterea ratelor sărăciei şi crizele umanitare au sporit presiunea asupra sistemelor de sănătate în ultimii ani. Din cele 100 de ţări cuprinse în studiu, doar o zecime dispun de suficienţi bani pentru a pune în aplicare planurile privind sănătatea mamelor şi nou-născuţilor, situaţia în acest sens fiind deosebit de severă în special în state aflate în conflict şi în unele regiuni din Africa şi Asia.

Raportul mai arată că cele mai ridicate rate ale mortalităţii materne şi neonatale se înregistrează în Africa subsahariană şi Asia de sud.

Organizaţiile ONU subliniază de asemenea necesitatea de a combate prejudecăţile şi nedreptăţile împotriva femeilor, pentru a îmbunătăţi nivelul de sănătate al acestora şi al copiilor lor. Pe plan global, doar 60% din totalul fetelor şi femeilor sunt libere să ia propriile decizii privind sănătatea lor sexuală şi reproductivă.