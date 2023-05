Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în martie 2023, de 1.277.054, cu 470 mai multe comparativ cu luna precedentă, 63,88% dintre acestea fiind în administraţia publică centrală, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES.

Din totalul celor 815.788 de angajaţi din administraţia publică centrală, 600.805 lucrau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (plus 76 angajaţi comparativ cu februarie 2023).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra în Ministerul Educaţiei, respectiv 295.367 (295.222 în februarie 2023), Ministerul Afacerilor Interne – 125.184 (125.548 în luna precedentă), Ministerul Apărării Naţionale – 71.989 (71.902 în februarie 2023), Ministerul Finanţelor – 24.695 (24.709 în februarie) şi Ministerul Sănătăţii – 18.202 (18.195 în luna anterioară).

Potrivit sursei citate, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.242 posturi (plus 28 faţă de luna anterioară), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 43.446 (minus 38), în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 163.296 de posturi ocupate (plus 136).

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în martie, 461.266 de persoane (plus 136), dintre care 281.482 în instituţii finanţate integral din bugetele locale (plus 434) şi 179.784 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (minus 166). Guvernul a adoptat vinerea trecută Ordonanţa de urgenţă privind reducerea cheltuielilor publice, care, printre alte măsuri, prevede că în acest an se va suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice.