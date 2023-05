V. Stoica

Una dintre cele mai frumoase clădiri ce aparțin rețelei naționale de căi ferate este stația Sinaia. Un imobil emblematic pentru Valea Prahovei și nu numai, care are nevoie de reabilitare totală și, în plus, de modernizarea spațiilor și aducerea lor la standardele necesare călătorilor în secolul în care trăim.

Potrivit CFR Infrastructura, săptămâna trecută a fost transmisă în SEAP documentația de atribuire pentru modernizarea stației Sinaia, în vederea verificării și validării, pentru achiziția publică a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și execuția lucrărilor, estimată la o valoare de 12.668.297,36 lei, fără TVA, fonduri externe nerambursabile (Programul Transporturi) și de la bugetul de stat. Conform aceleiași surse, contractul ar urma să se deruleze pe parcursul a 24 de luni, din care jumătate de an pentru proiectare, iar restul de un an și ­jumătate – pentru execuția lucrărilor.

Modernizarea stației CF Sinaia are ca scop îmbunătățirea condițiilor de exploatare și asigurarea serviciilor de calitate pentru publicul călător, principalul obiectiv al lucrărilor fiind reabilitarea clădirii stației, cu accent pe zonele de acces – peroane, copertine, elemente de siguranță între linii, rampe -, dar și a spațiilor destinate serviciilor publice, inclusiv din zona comercială. Obiectivele specifice în cadrul proiectului tehnic pentru modernizarea Stației CF Sinaia vor viza următoarele lucrări: reabilitarea clădirii de călători și consolidarea elementelor structurale degradate, înlocuirea instalațiilor sanitare, termotehnologice și electrice, de detecție și de semnalizare la incendiu, facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități, repararea și consolidarea acoperișurilor și a sistemelor de evacuare a apelor pluviale aferente celor două clădiri adiacente – Expozitie cu tematică feroviară și Salon Oficial; reabilitarea stratului de uzură al peroanelor existente, marcajelor de direcționare tactilo – vizuale, precum și al trecerii la nivel de la capetele peroanelor, înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat LED pentru exterior, reabilitarea instalațiilor fântânii existente; reabilitarea copertinelor de la linia 1 și de la peroanele intermediare și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente cu corpuri de iluminat LED, reabilitarea tunelului pietonal și amplasarea unor platforme elevatoare pentru persoanele cu deficiențe locomotorii. De asemenea, în proiect intră și amenajarea pieței gării și a zonelor adiacente clădirii de călători, instalarea unei centrale termice noi, plus instalații de telecomunicații, rețele de cabluri exterioare cu fibră optică, cablare interioară structurată, instalații pentru siguranța circulației și exploatare, instalație de avizare/informare a publicului, instalaţie de supraveghere video, instalație de control acces, inclusiv canale de comunicaţii pentru Sistemul Informatic Integrat (IRIS).

La finalul lunii aprilie, mai precis în data de 27 aprilie, au mai fost lansate licitațiile și pentru modernizarea stațiilor Ploiești Vest, Bușteni și Videle, investiții în valoare totală estimată de 38,8 milioane lei, fără TVA, finanțate tot din fonduri nerambursabile, prin Programul Transporturi. (foto: CFR Infrastructură)