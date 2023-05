Județul nostru are șansa de a reveni în eșalonul secund! Desigur, ”teoretic”, chiar 50%, pentru că, din cele patru echipe calificate din seriile 5 și 6, două sunt reprezentantele noastre – CS Blejoi, din postură de câștigătoare a C5, respectiv CSO Plopeni, a doua clasată, parcursul formațiilor pregătite de Răzvan Vlad și Daniel Dumitrache fiind unul de felicitat!

”Am ajuns acolo unde acum patru ani, cȃnd promovam de la judeţ, nici nu speram. Suntem ȋn compania selectă a campionanelor Ligii 3, nume cu rezonanţă ȋn fotbalul romȃnesc: Foresta Suceava, CSM Reşita, Corvinul Hunedoara, FC Bihor.

Am cȃştigat seria la 14 puncte diferenţă, am fost a treia echipă calificată matematic la baraj, avem o medie de 2,66 goluri/meci. Suntem ȋn faţa unui moment istoric, barajul de promovare ȋn Liga 2” – spun cei de la Blejoi, înaintea deplasării de la Dăești, meciurile tur fiind programate în această după-amiază la orele 18,00, iar cele decisive, retur – pe 27 mai (sâmbătă), la orele 17,30.

În Prahova, astăzi avem un meci de ”neratat”, CSO Plopeni– FCM Alexandria, două grupări care în urmă cu mai bine de un deceniu evoluau în Divizia B și care, iată, tind să revină la nivel superior.

Încep emoțiile meciurilor de baraj, emoții care reușesc să ”miște” multe lucruri favorabile activității sportive în sine! Mai ales… ”dacă iese bine”! Succes CS Blejoi, succes CSO Plopeni!