Nu știți ce să alegeți între ceai sau cafea? Iată o comparație între cele două băuturi populare care arată ce au în comun și prin ce se diferențiază când vine vorba despre efectele lor asupra sănătății, așa cum dovedesc numeroasele studii care au analizat efectele acestora, potrivit Hotnews.

• Și ceaiul, și cafeaua au cofeină. Cantitatea de cofeină din ceai și cafea poate varia semnificativ în funcție de origine, tip și mod de preparare. Frunzele de ceai conțin 3,5% cofeină, în timp ce boabele de cafea au 1,1–2,2%. Cu toate acestea, în procesul de preparare a cafelei se extrage mai multă cofeină din boabe. Prin urmare, 1 cană (237 ml) de cafea preparată conține, în general, mai multă cofeină decât o ceașcă de ceai.

• Ambele conțin antioxidanți. Atât ceaiul, cât și cafeaua sunt surse importante de antioxidanți, cum ar fi polifenolii, un grup de antioxidanți care conferă gustul specific ceaiului și cafelei.

Teaflavinele, tearubiginele și catechinele sunt principalii antioxidanți din ceaiul negru, în timp ce cafeaua este bogată în flavonoide și acid clorogenic (CGA).

Un studiu recent a scos la iveală că teaflavinele și tearubiginele inhibă creșterea celulelor canceroase pulmonare și de colon.

De asemenea, studiile privind proprietățile anticancer ale cafelei au arătat că CGA din cafea stopează dezvoltarea celulelor canceroase, protejând împotriva neoplasmelor gastrointestinale și hepatice.

Numeroase cercetări desfășurate pe termen lung au arătat că atât ceaiul, cât și cafeaua pot preveni și alte tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de sân, de colon, vezică urinară și rect.

Pe lângă proprietăție antioxidante, polifenolii pot contribui la menținerea sănătății cardiovasculare prin mai multe mecanisme: Efect vasodilatator: favorizează relaxarea vaselor de sânge ameliorând hipertensiunea arterială; Efect anti-angiogenic: blochează formarea de noi vase de sânge care pot alimenta celulele canceroase;Efect anti-aterogen: previn formarea plăcilor de aterom în vasele de sânge, reducând riscul de atac de cord și accident vascular cerebral.

• Oferă energie în moduri diferite. Cofeina crește vigilența și reduce oboseala prin creșterea nivelului de dopamină și blocarea adenozinei. Dopamina este mesagerul chimic responsabil pentru senzație de agitație pe care o dă cafeaua, deoarece crește ritmul cardiac. Adenozina are un efect de stimulare a somnului. Astfel, prin blocarea acesteia, cofeina reduce senzatia de oboseală.

În plus, efectul cafelei asupra nivelului de energie este aproape imediat. Odată ingerată, corpul absoarbe 99% din cofeină în 45 de minute, dar concentrațiile cele mai mari apar în sânge după doar 15 minute de la ingestie. Acesta este motivul pentru care mulți oameni preferă o ceașcă de cafea atunci când au nevoie de un impuls rapid de energie.

Ceaiul, pe de altă parte, deși are un conținut mai scăzut de cofeină, este bogat în L-teanină, un antioxidant puternic care stimulează creierul. Conform studiilor, consumul de L-teanină împreună cu cofeină (combinația care se găsește în ceai) ajută la menținerea vigilenței, concentrării, atenției și clarității.

Pot proteja împotriva diabetului

Mai multe studii au demonstrat că, pentru consumatori, ceaiul verde poate avea efecte benefice în reducerea rezistenței la insulină și a nivelului de glicemie, factori implicați în apariția diabetului. Un studiu realizat în Japonia a arătat că persoanele care consumă regulat ceai verde au un risc cu 40% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2. De asemenea, o meta-analiză a mai multor studii, care a inclus un total de aproape 300.000 de participanți, a evidențiat un risc cu 18% mai scăzut de a dezvolta diabet de tip 2 în rândul consumatorilor de ceai verde.

Cât despre efectul cafelei asupra riscului de diabet, unul dintre cele mai ample studii efectuate în acest sens a fost realizat de Universitatea Harvard, care a monitorizat obiceiurile de consum ale a 100.000 de persoane pe o perioadă de 20 de ani. Concluziile acestui studiu, publicate în revista Diabetologia, în 2014, au indicat că persoanele care consumau mai mult de o ceașcă de cafea pe zi prezentau un risc cu 11% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2. În schimb, persoanele care consumau mai puțin de o ceașcă pe zi prezentau un risc cu 17% mai mare de a fi diagnosticate cu această afecțiune.

• Ajută la slăbit. Cofeina, prezentă în ambele tipuri de băuturi poate crește numărul de calorii arse cu 3–13% și poate menține acest efect timp de 3 ore după consum, traducându-se într-un plus de 79–150 de calorii arse.

Cafeaua poate avea și alte proprietăți de stimulare a arderii grăsimilor prin inhibarea producției de celule adipoase. Unele studii au atribuit acest efect conținutului său de acid clorogenic. Pe de altă parte, polifenolii din ceai precum teaflavina par să contribuie, de asemenea, la pierderea în greutate. Se pare că teaflavinele inhibă o enzimă care joacă un rol cheie în metabolismul grăsimilor.

Polifenolii din ceaiul negru pot să modifice și diversitatea microbiotei intestinale sau bacteriile sănătoase din intestine, ajutând la controlul greutății corporale.

* Și ceaiul, și cafeaua prelungesc viața .O cercetare extinsă timp de 11 ani pe mai bine de 40.000 de japonezi a evidențiat că ceaiul verde reduce riscul de moarte, în special legată de infarct sau accident vascular.

Cercetătorii de la Universitatea Harvard au demonstrat că și cafeaua poate prelungi viața. Potrivit acestora, persoanele care obișnuiesc să bea 3-5 cești de cafea pe zi au un risc mai scăzut de a deceda prematur din cauza unor boli precum cele cardiovasculare, neurologice și diabet de tip 2. Efectele benefice au fost observate și la cei care consumă cafea decofeinizată.