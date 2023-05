Deputatul social-democrat de Prahova, Bogdan Toader, a susținut, ieri, în Camera Deputaților, o declarație politică prin care trage semnale de alarmă în privința sistemului de învățământ din România. Sub titlul ”Educația din România, la extreme!”, deputatul de Prahova a adus în atenția colegilor săi din Parlament cele două situații în care se regăsește Educația din România.

Declarație Bogdan Toader: ”Pe 2 Mai, am sărbătorit tinerii din România. Noi, politicienii, ne-am întrecut în a le transmite urări de bine și un viitor strălucit. Dar ne aflăm acum într-o mare dilemă: cum îi ajutăm noi, parlamentarii, prin modificările ce vor fi făcute – în curând, oficial – legilor Educației? Ne apropiem de dezbaterea în plen a legilor de care va depinde în mod real viitorul copiilor noștri, învățământul românesc. Îmi exprim speranța că vom reuși, prin schimbările aduse Legilor Educației, să scoatem din vrie școala românească! Cred că sunteți de acord cu mine că, în România, Educația este la extreme. Avem tineri excepționali, care câștigă concursuri după concursuri internaționale, de o înaltă apreciere pedagogică și deseori științifică, și trebuie să recunosc faptul că sunt mândru că sunt ploieștean, unde licee de prestigiu, precum Colegiul Național Mihai Viteazul și Colegiul Național I.L. Caragiale, au adevărate pepiniere de olimpici, viitori specialiști în IT, în robotică și în alte domenii importante.

Avem copii și profesori extrem de bine pregătiți și școli în care educația din unitatea de învățământ se completează perfect cu educația de acasă, primită de copii de la părinți. Avem clădiri impozante, construite după cele mai înalte standarde, unde laboratoarele destinate cursurilor speciale sunt adevărate incubatoare de formare a tinerilor informaticieni, chimiști, fizicieni, biologi.

Avem, pe de altă parte, școli în care mai învață doar câțiva elevi, unde cursurile se desfășoară concomitent cu elevi din clase diferite, unde copiii sunt nevoiți să prindă câte ceva din ce li se predă la clasă. În aceste cazuri, nu putem vorbi despre educație, ci doar despre o încercare de a ține pe linia de plutire unități de învățământ sortite pieirii, odată cu îmbătrânirea populației din anumite localități. Avem, încă, școli fără apă curentă și, implicit, fără toalete în interior, unde dezinteresul sau lipsa fondurilor lasă educația copiilor pe ultimul loc. Și avem, din păcate, mult prea multe unități de învățământ – și sunt exemple cu nemiluita – în care profesorii sunt agresați de elevii certați cu disciplina și cu legea, copii care sunt victime ale colegilor, chiar în incinta școlilor. Este responsabilitatea noastră să dezbatem și să adoptăm schimbări benefice pentru învățământul românesc! Trebuie să ne aplecăm mai mult și foarte serios pe ceea ce vom vota, pentru că de votul nostru depinde educația copiilor din România, a viitoarelor generații”.