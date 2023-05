Valoarea creditelor ipotecare acordată în România, în primul trimestru al anului, a fost de 1,1 miliarde de euro, în creştere cu 1,3% faţă de aceeaşi perioadă din 2022, iar 58,2% dintre locuinţele vândute au fost cumpărate cu bani cash, reiese dintr-un raport realizat de o companie de consultanţă imobiliară, pe baza statisticilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), potrivit Agerpres.

Dintre cele mai mari pieţe rezidenţiale regionale din România, cel mai mare procent de locuinţe cumpărate cu cash s-a înregistrat în Braşov, unde peste 69,5% dintre casele şi apartamentele vândute în intervalul ianuarie – martie au fost achiziţionate astfel.În acelaşi timp, cel mai mic procent de tranzacţii realizate exclusiv din resurse proprii a fost înregistrat în Cluj, de peste 51,6%, sub 48,8% dintre locuinţele tranzacţionate aici fiind cumpărate printr-un credit ipotecar, relevă analiza SVN.

Totodată, mai mult de jumătate (50,2%) din totalul tranzacţiilor cu locuinţe încheiate în Bucureşti şi Ilfov, în trimestrul I, au fost încheiate exclusiv din fonduri proprii, în timp ce 49,8% au fost cumpărate prin credit ipotecar.

Potrivit sursei citate, aproximativ 44,2% dintre locuinţele vândute în judeţul Timiş au fost achiziţionate prin credit ipotecar, aceasta fiind a doua cea mai mare piaţă ipotecară la nivel naţional după numărul de ipoteci noi înregistrate în 2023, după regiunea Bucureşti – Ilfov. Clujul se clasează pe treapta a treia, urmat de Constanţa şi Braşov în clasamentul regiunilor cu cele mai multe ipoteci noi în primele trei luni din acest an. Volumul creditelor ipotecare noi acordate în perioada analizată s-a ridicat la aproximativ 1,1 miliarde de euro, după cum arată datele Băncii Naţionale a României (BNR), centralizate de SVN Romania | Credit & Financial Solutions, volum cu 1,3% peste nivelul din T1 2022.