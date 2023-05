Preotul, la înmormântare:

– Decedatul a fost un om bun, un soț credincios, un tată iubitor, corect, generos…

Văduva, în șoaptă: – Copii, să meargă careva să privească în sicriu!

Doi tipi, într-un bar:

– Cum să fac să mă las de fumat?

– Eu încerc de două luni…

– Cu pastile ai încercat?

– Da, dar nu pot să le aprind!

Un șoarece speriat strigă către un altul: – Atenție! Vine o pisică neagră.

Celălalt calm, răspunde: – Nu-ți fă griji, nu sunt superstițios.

Dacă te doare dintele acela trebuie să mergem la un dentist. Sper că nu ți-e frică.

– Nu, tăticule.

– Așa te vreau, curajos. Să știi că dentistul nu-ți face nimic!

– Dacă e așa, ce rost mai are să-l deranjăm?

Tatăl este chemat la școală:

– Fiul dumneavoastră a desenat pe bancă o muscă, foarte reală, și mi-am zdrobit pumnul încercând să o omor.

– Ha! Să mă fi văzut pe mine, când am intrat în baie și văzând în cadă un crocodil pictat, de frică, am ieșit printr-o ușă pictată…

Tăticule, de ce te-ai căsătorit cu mama?

– Vezi, nici măcar copilul nu înţelege de ce.

– De ce cârâie cioara când zboară?

– Schimbă viteza.

Educatoarea o întreabă pe Măriuca la grădiniță:

– De unde ai tu, Măriuco, părul așa frumos și bogat? De la mămica ta sau de la tatăl tău?

– Cred că de la tata, că el nu mai are deloc.

Soţia pleacă în delegaţie, în interes de serviciu. Soţul îl trezeşte pe copilaş de dimineaţă, îi pregăteşte micul dejun şi îl ia de mână să îl ducă la grădiniţă. La grădiniță, educatoarea îi spune că acest copil îi este necunoscut. Îl duce la o a doua grădiniţă şi la a treia. Când ies de la a patra grădiniţă, copilul îi spune:

– Tăticule, încă o grădiniţă şi eu astăzi chiar că întârzii la şcoală…

– Mihai, ai pus apă la pești?

– Da, mamă, dar nu au băut nimic!

Copii, ce înseamnă să fii diplomat?

– Să te gândești de două ori înainte de a nu spune nimic!

– Cine este mai puternic, un elefant sau un melc?

Un melc, pentru că îşi cară toată casa în spinare, elefantul își duce doar trompa.

De fiecare dată când se ducea la muncă și trecea prin parc, Bulă îi dădea unui cerșetor 5 lei. După ceva vreme, îi dădea 3 lei, iar acum îi dă doar 1 leu. Nemulțumit, cerșetorul îl întreabă:

– Dar ce s-a întâmplat, domnule Bulă?

– Înainte, când eram burlac, îți dădeam 5 lei. După ce m-am căsătorit, am început să îți dau 3 lei. Iar acum, că am devenit tată, îți dau doar 1 leu. Atât pot și eu!

– Păi bine, mă, măgarule, tu îți întreții familia pe banii mei?!

Un preot la slujbă își spunea predica astfel:

– Copiii mei, nu fumați…. fiindcă o țigară duce la un pachet, un pachet duce la un pahar, un pahar la mai multe pahare, mai multe pahare la o femeie, o femeie la mai multe femei…

La care unul dintre enoriași întreabă:

– Unde ați spus părinte că se vând țigările astea?

Într-o sală de urgență, doctorul către pacient:

– Ce s-a întâmplat de ți-ai ars urechea stângă?

Pacientul: – Pai, să vedeți, călcam o cămașă și a sunat telefonul. Din greșeală, duc fierul de călcat la ureche în loc de telefon, cu mâna stângă, că mi-s stângaci…

Doctorul: – Bine, bine, dar și urechea dreaptă-i arsă!!!?

La care pacientul: – Păi am sunat după salvare!

– Dragă, m-ai înşelat vreodată?, întreabă soţul.

– Ei, lasă tu astfel de întrebări! Ştii bine că nu!

– Hai tu, spune! Promit că nu voi zice nimic!

– Bine! De trei ori!

– Când?

– Îţi aminteşti când am cumpărat maşina? Te-a chemat directorul băncii şi ţi-a acordat împrumut. Pe termen lung, dobândă mică…

– Asta nu a fost înşelat, dragă! A fost pentru casă! Bun! A doua oară?

– Operaţia ta pe cord deschis, by-pass-uri. Directorul spitalului te-a operat, ai fost tratat ca un VIP. De ce crezi?

– Eşti un înger! Asta a fost un sacrificiu din partea ta! Sfânta mea! Şi a treia?

– Aaa, asta a fost când ai vrut să fii administrator de blc şi îţi mai trebuiau 35 de voturi!

-Bravo Bulă, ai patru copii!

-Da, şi-aş fi putut avea cinci. Dar am renunţat.

-De ce?

-Am citit că fiecare al cincilea copil care vine pe lume e chinez!

Un bărbat își însoțea nevasta care pleca la mare cu niște colege de serviciu:

-Să nu mă înșeli!

-Nu te aud!

Trenul pleacă, bărbatul se ține după tren și zice:

-Să nu mă înșeli!

-Nu te aud!

Trenul prinde viteză, bărbatul tot mai aleargă, dar se împiedică de un macaz și cade. Nervos, țipă:

-Du-te și fă ce vrei!

-Am auzit, am auzit!

Două blonde la supermarket:

– Ia uite fată, pe cutia de lapte scrie „Deschideți aici” și eu ca proasta o deschideam mereu acasă!

El și ea, în pat. Sună telefonul. Ea răspunde.

După ce ea se întoarce, el întreabă:-Cine a fost?

-Soțul.

-Atunci plec.

-Stai liniștit. A zis că mai întârzie o oră, fiindcă a ieșit cu tine la o bere!

O blondă plângea la poarta unei unități militare.

-Ce s-a întâmplat?, o întreabă soldatul de gardă. Ți-au luat iubitul în armată?

-Da, zice blonda, pe toți 5 deodată.

La spovedanie: – Părinte, am înșelat, am mințit, am furat.

-Din ce partid faci parte, fiule?

-Ai iubit?

-Nu

-Cum e posibil ca o femeie așa frumoasă ca tine să nu aibă iubit?

-Nu mă lasă soțul!

O blondă s-a dus să-și ia permisul de conducere.

La examen, polițistul o întreabă: – Știți cumva cum funcționează motorul mașinii?

– Pot să explic cu cuvintele mele?

– Da, bineînțeles.

– Vruuuum, vruuuuum, vruuuuum.

Bulă lipsește o noapte întreagă de acasă. A doua zi, dimineața, ajunge acasă și Bubulina îl ceartă, luându-l la întrebări:

– Unde ai fost, Bulă?

– Am dormit la Ștrulă.

– Nu mă minți că ai dormit la Ștrulă, că știu adevărul.

– Cum adică, de unde știi?

– Bulă, e simplu: eu am dormit azi-noapte la el și tu nu erai.

Profesoara către Bulă:

-Când spun „bărbatul este fericit”, unde se află subiectul?

-În bar, bea o bere cu amicii.

Un telefon la poliție, în miezul nopții:

-Veniți repede, niște spărgători mi-au intrat în casă.

-Ne pare rău, dar nu mai avem niciun echipaj disponibil.

Omul revine 5 minute mai târziu:

-Alo, tot eu vă telefonez, cel cu spargerea. Voiam să vă zic că nu mai e nevoie să trimiteți pe nimeni, i-am împușcat pe toți trei. Cinci minute mai târziu, strada gemea de mașini de poliție, iar polițiștii erau prin toată casa. I-au prins pe spărgători.

Un polițist discută cu proprietarul:

-Dar dumneavoastră parcă ziceați că i-ați împușcat pe toți trei.

-Dar dumneavoastră parcă ziceați că n-aveți pe cine trimite…