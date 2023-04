După titlurile obţinute la „U14” şi „U16”, iată că şi echipa „U15” a CSŞ CSM Petrolul Ploieşti a devenit campioană naţională după ce a câştigat Turneul Final desfăşurat săptămâna trecută în Sala „Transilvania”, din Sibiu! Băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan şi Loredana Munteanu şi-au continuat parcursul impecabil din primele faze ale campionatului, concretizat în 15 victorii în tot atâtea partide disputate, şi au dus la 20 seria succeselor stagionale: trei în Grupa 2A a Turneului Final, apoi semifinala cu ACS U-BT Cluj-Napoca şi finala cu ABC Leii Bucureşti, în care au întâlnit cealaltă formaţie neînvinsă în acest sezon. CSŞ CSM Petrolul Ploieşti s-a impus cu 66-55 (12-15, 20-8, 20-19, 14-13) la capătul unui meci în care am avut emoţii doar în primul sfert, pe care adversarii l-au încheiat în avantaj. Apoi, după ce au preluat conducerea, ploieștenii s-au desprins la 10 puncte şi au reuşit să facă faţă eforturilor bucureştenilor de a reintra în meci, cel mai mic ecart consemnat fiind de 6 puncte. A fost o victorie a echipei care a ştiut să-şi joace cărţile câştigătoare şi a mizat pe un nucleu de gladiatori, dintre care s-au remarcat, în acest ultim act, David Raşoga (30 puncte, 10 recuperări), Octavian Ion (13 puncte, 12 recuperări) şi Mihail Oprea (11 puncte, 11 recuperări)!

Eroii performanţei de la „U15” sunt antrenorii Ionuţ Ivan, Loredana Munteanu şi Robert Munteanu şi cei 11 sportivi: David Raşoga, Federico Diaconescu, Mihail Iulian Oprea, David Tănase, Luca Ştefan, Octavian Ion (toţi campioni şi la „U16”), Tudor Staicu, Patrick Dinu, Rareş Radu, Cezar Constantin şi Matei Săfticu, ultimul ratând turneul final din cauza unei probleme medicale. David Raşoga, MVP-ul Turneul Final!

La fel ca la „U14” şi „U16”, CSŞ CSM Petrolul Ploieşti a dat şi MVP-ul turneului final, conducătorul de joc David Raşoga fiind considerat cel mai bun jucător al campionatului „U15”. El a fost inclus şi în „best 5” al Turneului Final, alături de un alt jucător ploieştean, Mihail Oprea! David Raşoga a avut medii de 18 puncte, 8.3 recuperări şi 4.5 pase decisive în puţin peste 27 minute jucate/meci, iar Oprea a încheiat competiţia cu medii de 13.3 puncte, 8.3 recuperări şi 1.5 pase decisive în 32 de minute jucate/meci.

Rezultatele Turneului Final de la Sibiu:

Grupa 2A

CSŞ CSM Petrolul Ploieşti – LPS Târgu Mureş 68-54 (19-10, 17-14, 16-16, 16-14)

CSŞ CSM Petrolul Ploieşti – CS Dinamo CSŞ Nr. 6 Bucureşti 59-49 (18-8, 27-14, 12-3, 2-24)

CSŞ CSM Petrolul Ploieşti – ABC CSU Sibiu 65-45 (14-6, 14-21, 18-12, 19-6)

Semifinala

CSŞ CSM Petrolul Ploieşti – ACS U-BT Cluj-Napoca 64-46 (20-10, 16-14, 15-10, 13-12)

CSŞ CSM Petrolul Ploieşti: O. Ion (13 puncte,

9 recuperări), M. Oprea (12), D. Raşoga (11, 1×3),

F. Diaconescu (7, 2×3), T. Staicu (6), D. Tănase (6),

L. Ştefan (4), P. Dinu (3), R. Radu (2) şi C. Constantin.

Finala

CSŞ CSM Petrolul Ploieşti – ABC Leii Bucureşti 66-55 (12-15, 20-8, 20-19, 14-13)

CSŞ CSM Petrolul Ploieşti: D. Raşoga (30 puncte, 2×3, 10 recuperări), O. Ion (13 puncte, 12 recuperări), M. Oprea (11 puncte, 11 recuperări), F. Diaconescu (8 puncte, 9 recuperări), L. Ştefan (4), D. Tănase, T. Staicu, R. Radu, C. Constantin şi P. Dinu.

La seniori, 2-0

CSM Petrolul Ploieşti a dus la 2-0 scorul confruntării cu CSM Miercurea Ciuc din primul tur al play-out-ului Ligii Naţionale de Baschet Masculin după ce a câştigat clar şi cea de-a doua partidă a seriei, găzduită tot de Sala Sporturilor Olimpia!

A fost o victorie mult mai clară decât cea de marţi a băieţilor pregătiţi de Mihai Popa, 88-59 (22-19, 24-11, 22-16, 20-13), obţinută la capătul unei confruntări în care oaspeţii au contat doar în primele minute, în care au condus cu 8-2. Petrolul a revenit rapid în avantaj şi până la pauză şi-a construit o diferenţă de 16 puncte (46-30) care nu mai lăsa loc de surprize.

Ecartul a continuat să crească şi după pauză, oferindu-i antrenorului nostru prilejul de a le acorda minute mai multe tinerilor ploieşteni din lot, ultimele 150 de secunde fiind jucate într-o formulă exclusiv locală: Codruţ Dinu, Mihai Comănescu, Robert Pătraru, George Angelian şi Bogdan Popa. Iar încrederea tehnicianului a fost răsplătită rapid, cei trei juniori din teren reuşind să înscrie, fiecare, câte un coş de la distanţă!

Pentru CSM Petrolul Ploieşti, au jucat: B. Popa (19 puncte, 2×3), V. Brkic (16), Mitchell (13, 1×3), O. Popa Calotă (8, 1×3), Misters (8, 2×3), Funderburk Jr. (7, 2×3), C. Dinu (5, 1×3), Aughburns (5), G. Angelian (3, 1×3), R. Pătraru (3, 1×3), M. Comănescu şi C. Chiţu.

Seria se va muta la Miercurea Ciuc, băieţii noştri având nevoie de încă o victorie pentru a se impune cu 3-0 şi a continua meciurile de clasament din zona 11-14, cel mai probabil în compania celor de la CS Municipal Târgu Mureş, care conduc tot cu 2-0 în duelul cu CS Municipal Focşani. Meciul 3 al al duelului cu ciucanii este programat miercuri, 19 aprilie, de la ora 17:00.