Fundaţia Comunitară Prahova lansează a doua ediție a „Fondului Prahova pentru Educație”, un program de finanțare privată coordonat de Fundația Comunitara Prahova și sprijinit de OMV Petrom, cu contribuția Grampet S.A., Poerner România, Vadeco, Rohrer Servicii Industriale. Scopul programului este acela de a aloca granturi pentru a susține proiecte educaționale dezvoltate de către organizații neguvernamentale, unități de învățământ sau instituții publice din județul Prahova.

OMV Petrom sprijină și în anul 2023 activitățile Fondului cu 1.000.000 lei, din care valoarea granturilor nerambursabile este de 850.000 lei, la care se adaugă suma de 100.000 lei prin contribuția GRAMPET S.A., 30.000 lei prin contribuția Poerner Romania, 20.000 lei prin contribuția Vateco, 10.000 lei prin contribuția Rohrer Servicii Industriale, parteneri de afaceri ai OMV Petrom. Fondul Prahova pentru Educație și-a propus să finanțeze anul acesta între 7 și maxim 10 proiecte medii și mari educaționale din județ, proiecte ce au potențialul de a transforma comunitatea și de a oferi un mediu propice dezvoltării copiilor. Al doilea apel de proiecte are loc în perioada 25 aprilie – 31 mai 2023.

Adrian Nicolaescu, Director Optimizare Lanț Valoric Est OMV Petrom: „Fondul Prahova pentru Educație este o investiție în prezent pentru viitor. Prin acest parteneriat ne-am propus să-i sprijinim pe membrii comunității astfel încât să contribuim împreună la îmbunătățirea sistemului educațional local. Totodată, prin intermediul Fundației Comunitare Prahova susținem dezvoltarea ONG-urilor locale în vederea implementării de proiecte sustenabile. Educația este unul dintre domeniile în care ne concentrăm implicarea noastră socială, fie că vorbim despre proiecte dedicate calității învățământului sau despre reabilitarea energetică a școlilor.”

Isabela Alexe, Director executiv Fundația Comunitară Prahova: „De 10 ani suntem martori implicați ai dezvoltării comunitare, am văzut schimbări concrete atunci când oamenii cu inițiativă pun împreună idei și fapte. Susținerea educației este una dintre direcțiile principale de activitate ale Fundației Comunitare Prahova. Pentru a ne atinge obiectivele ambițioase este nevoie de mulți ani de lucru și colaborare între principalii actori locali: companii puternice, autorități locale implicate, Inspectoratul Școlar Județean și societatea civilă. Apreciem implicarea și mulțumim pentru colaborare Prefecturii Prahova, Consiliului Județean Prahova, Primăriei Municipiului Ploiești, Inspectoratului Școlar Județean Prahova.”

Fondul Prahova pentru Educație – ediția a II-a este un pas important în această direcție, prin care ne asumăm și în acest an colaborarea pentru educația și viitorul copiilor noștri, cât și pentru educația comunității în care trăim.

„Fondul Prahova pentru Educație– ediția a II-a” și-a propus să susțină și în 2023 proiectele care pun accent pe dezvoltarea infrastructurii școlare de bază, infrastructură digitală, STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) sau sportivă și au ca scop dezvoltarea abilităților copiilor, tinerilor, adulților și a grupurilor vulnerabile.

Detalii despre Fondul de finanțare, ghidul de finanțare și alte materiale necesare procesului de aplicare pot fi accesate pe http://www.prahovapentrueducatie.ro/și pe site-ul Fundației Comunitare Prahova și pe pagina de Facebook a Fondului.

În cadrul Fondului Prahova pentru Educație – ediția I, au fost primite 55 aplicații de la unități de învățământ, instituții publice și organizații non-profit, dintre care 51 aplicații au fost eligibile pentru a fi jurizate. La finalul jurizării , 8 proiecte au fost declarate câștigătoare ale unui fond total de 880.000lei. Timp de 9 luni au fost desfașurate 143 activități educaționale pentru 8114 beneficiari direcți ai proiectelor finanțate. În acelasi timp, au fost realizate renovări și investiții în infrastructură, dar și activități educaționale pentru: renovarea si dotarea Centrului de Tineret Măneciu, renovarea terenului exterior multisport al Școlii Centrale Câmpina, amenajarea clasei din natura în cadrul Scolii Gimnaziale Magureni, renovarea si dotarea sălii de spectocole din cadrul Palatul Copiiilor Ploiești, dotarea sălii digitale pentru elevii Școlii Gimnaziale „Învățător Radu Ion” Vadu Parului, construirea și amenajarea unei noi săli de clasă în cadrul Școlii Gimnaziale ”George Coșbuc” Ploiești, susținerea echipei de robotică Info(1)robotics in drumul lor spre performanță, dar și ateliere de educație rutieră pentru peste 1000 de preșcolari din 26 de grădinițe din județ.

Despre OMV Petrom

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 43 milioane bep în 2022. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri, OMV și Petrom.

OMV Petrom este o companie în care acționarii români dețin peste 42% din acțiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,7%, iar 21,7% sunt deținute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500,000 de investitori individuali și alte entități românești). OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,2% din acțiunile OMV Petrom, iar restul de 6,4% sunt deținute de alți investitori străini. Din totalul acțiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori din Londra.

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 39 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2022. În aceeași perioadă, compania a investit aproximativ 17 miliarde de euro. În anul 2022 impozitele plătite de OMV Petrom au asigurat 7% din veniturile fiscale ale României.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007 – 2022, compania a alocat circa 120 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.

Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice privind riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice. OMV Petrom raportează anual progresul realizat în ceea ce privește implementarea acestor recomandări.

Despre Fundația Comunitară Prahova

Fundația Comunitară Prahova a fost fondată în 2013. Prin programele și evenimentele pe care le desfășurăm, unim resursele locale (timp, expertiză, fonduri) cu cele mai importante nevoi locale, pentru a susţine proiecte inovative, care transformă judeţul nostru într-un loc în care ne dorim să trăim.

În cei 10 ani de activitate am susținut 200 de proiecte județene și 53 burse, am implementat 22 de proiecte comunitare și am ajutat 16 cazuri medicale cu suma totală de 3.751.650 lei, împreună cu peste 130 de companii și fundații naționale și 1.100 de donatori individuali. Pentru mai multe detalii, accesați. www.fundatiacomunitaraprahova.ro

Persoană de contact:

Bianca Dăniță

Manager de Programe

Email: bianca@fundatiacomunitaraprahova.ro

Telefon: 0736 351 513