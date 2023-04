Nicoleta Dumitrescu

Turiștii care vor vizita Salina Slănic Prahova vor avea ocazia să descopere, într-un mod inedit pentru un astfel de spațiu, și alte locuri pitorești ale României, surprinse în mod profesionist prin obiectivul aparatului de fotografiat. Pe data de 22 aprilie a.c., la ora 11.00, la Salina din Slănic-Mina Unirea, va avea loc vernisajul expoziției intiulată ”Iubesc fotografia” prezintă România, care va reuni câteva zeci de fotografii realizate de artiști fotografi profesioniști din toată țara, dintre care doi sunt prahoveni, chiar din Slănic – Daniela Ioan și Eugen Dumitru, acesta din urmă fiind şi unul dintre promotorii organizării expoziției menționate. De altfel, de la acesta am aflat că titlul expoziției a fost dat chiar de denumirea grupului din care face parte – ”Iubesc fotografia” – grup care reunește mai mulți pasionați în arta fotografiei, evenimentul fiind organizat, în colaborare cu Salrom şi reprezentând o reeditare a unei prime expoziții prezentate publicului dintr-un alt loc al țării- Sibiu. „Anul trecut am organizat în cadrului grupului nostru un concurs de fotografie cu tema “Iubesc fotografia” prezintă România”, concurs în urma căruia au fost selectate peste 40 de imagini semnate de 17 autori. Lucrările selectate au făcut obiectul unei expoziții care a avut loc în Sala Mare de Expoziții din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, în perioada 3-11 decembrie 2022, dar am dorit ca fotografiile să fie expuse și în Prahova, la Slănic”, ne-a menționat Eugen Dumitru, precizând că acesta este cunoscut, ca artist fotograf, sub numele de Eugen Eugraph. Expoziția de fotografii de mari dimensiuni (30x40cm) ce va fi vernisată sâmbătă la Salina Slănic- și care va rămâne deschisă până pe data de 7 mai a.c.- prezintă locuri pitorești și obiective din toată țara, unele fiind din Prahova – precum Castelul Peleș, dar și anumite zone din Slănic- Piatra Verde, inclusiv din interiorul Minei Unirea. De altfel, fotografiile realizate în Salină vor rămâne în permanență aici, dorința organizatorilor acestei expoziții fiind ca astfel de acțiuni să fie incluse în calendarul anual al evenimentelor organizate de Salrom pentru turiști.