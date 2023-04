România va găzdui alături de Geor­ gia, în perioada 21 iunie – 8 iulie, Campionatul European Under 21, competiție la care în 2019 tricolorii au fost semifinaliști.

Pentru suporterii români, dincolo de bucuria de a-și încuraja reprezentativa la un turneu major, pe teren propriu, există și provocarea de a scrie istorie în tribune prin prezența cât mai numeroasă la partidele Campionatului European. Care sunt recordurile cu care ne vom duela în această vară?

Finala din 2013 este liderul ultimelor ediții. Analiza noastră vizează asistențele de la 5 ediții EURO U21, ultimele la care accesul fanilor a fost neîngrădit, câtă vreme ediția 2021 din Ungaria și Slovenia, ultima organizată de UEFA, s-a supus regulilor speciale impuse de efectele pandemiei.

Așadar, am parcurs toate asistențele de la partidele turneelor finale din 2011, 2013, 2015, 2017 și 2019 pentru a alcătui top 10 meciuri după numărul de spectatori din acest interval de timp:

29.320 – Spania vs Italia – finala EURO 2013

26.890 – Italia vs Polonia – grupe EURO 2019

26.432 – Italia vs Spania – grupe EURO 2019

23.232 – Spania vs Germania – finala EURO 2019

22.183 – Israel vs Anglia – grupe EURO 2013

20.075 – Belgia vs Italia – grupe EURO 2019

18.867 – Suedia vs Portugalia – finala EURO 2015

18.152 – Danemarca vs Belarus – grupe EURO 2011

18.068 – Cehia vs Germania – grupe EURO 2015

16.253 – Cehia vs Serbia – grupe EURO 2015

Suntem convinși că cele trei stadioane cu capacitate de minimum 16.253 de locuri, cât este valoarea poziției 10 în topul nostru pentru afluență, din cele 4 care vor găzdui EURO U21 din România, au toate șansele să rescrie ierarhia în această vară!

EURO U21 se joacă în România pe următoarele arene, după capacitatea lor:

Stadion Steaua – 31.254 locuri

Cluj Arena – 30.201 locuri

Stadion Dr. Constantin Rădulescu Cluj-Napoca – 22.198 locuri

Stadion Rapid-Giulești – 14.047 locuri

Poate și mai importantă este însă, pentru români, provocarea de a contribui împreună cu fanii georgieni la o asistență medie per turneu care după finală să ne plaseze pe un loc onorant. Până azi, pentru cele 5 ediții luate în calcul, așa arată topul asistenței medii la partidele găzduite:

12.029 – EURO 2011 Israel

11.623 – EURO 2017 Polonia

10.866 – EURO 2915 Cehia

10.221 – EURO 2019 Italia și San Marino

6.372 – EURO 2011 Danemarca