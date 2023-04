De astăzi, România este gazda Cupei Țărilor Latine la Orientare, eveniment sportiv de notorietate care reunește la linia de start sute de sportivi din mai multe țări latine și nu numai, în 2023 competiția ajungând chiar pe Valea Prahovei, la Comarnic și Câmpina. Este cea de-a 28-a ediție a concursului internațional la care și-au anunțat deja înscrierea sportivi din Brazilia, Mexic, Columbia sau Japonia și care se va desfășura în perioada 28 aprilie – 1 Mai 2023.

Competiția este organizată de Federația Română de Orientare, cu sprijinul autorităților locale din Câmpina și Comarnic. De altfel, pentru orașul Comarnic a devenit deja tradiție ca în preajma datei la care localitatea sărbătorește încă un an de existență oficială (27 Mai), pe plaiurile înalte de la poalele vârfului Gurguiatu să se organizeze acest concurs sportiv cu etape de importanță națională sau de ranking mondial.

2023 este al 5-lea an consecutiv în care la Comarnic se organizează această competiție de orientare, la care participă zeci de sportivi din țară și de peste hotare. Iar faptul că anul acesta localitatea găzduiește și Cupa Țărilor Latine nu poate decât să ridice standardele și să demonstreze că plaiurile Comarnicului constituie o zonă de concurs provocatoare pentru sportivi, marcată și evidențiată excepțional de specialiștii în trasee și cartare.

Cele patru zile de orientare din Prahova încep astăzi, în zona Voila, unde este programată o rundă de antrenament, iar apoi, pe 29 aprilie, va avea loc etapa de circuit urban a Cupei „Țărilor Latine”, cu start la ora 10.30, în municipiul Câmpina. În paralel, se vor desfășura o etapă a Campionatului Național de sprint urban, Cupa „Ok Silva” (competiție open), dar și Cupa Municipiului Câmpina, rezervată copiilor.

Cupa Țărilor Latine va continua duminică și luni, 30 Aprilie – 1 Mai, la Comarnic, la poalele vârfului Gurguiatu, pe trasee special amenajate urmând a avea loc întrecerile de medie și lungă distanță. Totodată, în aceleași zile vor intra în competiție și elevii din Comarnic care vor concura la cea de-a V-a ediție a „Cupei orașului Comarnic la Orientare”, la două categorii de vârstă: 15 și 19 ani (gimnaziu și liceu).

Duminică, în zi de sărbătoare, autoritățile locale din Comarnic vor organiza pentru toți participanții la competiție un picnic tradițional, în zona Centrului de concurs, precum și o serie de surprize artistice. Concursurile se încheie luni, de „Ziua Muncii”, cu o ultimă festivitate de premiere, care va avea loc cu începere de la orele 13.00.

Reprezentanții Federației Române de Orientare au lansat sportivilor și spectatorilor îndemnul de a se bucura de cele patru zile de orientare organizate în Prahova:”În numele Federației Române de Orientare, am onoarea și bucuria să invit orientariștii să participe la cel mai mare eveniment de Orientare din primăvara 2023, din regiune, Cupa Țărilor Latine – ediția a XXVIII-a, găzduită de Carpathian Orienteering Trophy și Cupa OK Silva, un festival de Orientare devenit tradiție, cu 3 probe de ranking mondial. Federația Română de Orientare, împreună cu Cluburile Sportive Metropolitan București și Silva Câmpina, cu sprijinul Primăriilor orașelor Comarnic și Câmpina, vor pregăti pentru acest concurs trasee de orientare competitive, oferind și cele mai bune oportunități pentru sportivi să concureze și să se pregătească pentru JWOC 2023, precum și să se bucure de tradiționala ospitalitate a gazdelor. Vă așteptăm în Prahova, la Comarnic și Câmpina, în primăvara lui 2023”, a declarat Ionuț Patraș, președintele Federației Române de Orientare.

Pentru orașul Comarnic, competiția sportivă care reunește la start, an de an, zeci de sportivi din toate zonele țării și din alte state, vecine sau nu, reprezintă un prilej de promovare a zonei din punct de vedere turistic și sportiv, dar și de creștere a notorietății localității dincolo de granițele României.

Primarul orașului Comarnic, Sorin Popa, a evidențiat importanța acestui eveniment sportiv pentru localitatea sa:„Suntem mai mult decât bucuroși să găzduim și anul acesta, la Comarnic, acest regal de Orientare care ne face cinste în fiecare primăvară și care a reușit să plaseze orașul nostru pe harta celor mai importante competiții sportive, din acest domeniu, de peste an. Faptul că zona înaltă a Comarnicului este atractivă pentru iubitorii acestui sport, și nu numai, nu poate decât să ne aducă deplină mulțumire, și ne dorim ca, în fiecare an, din ce în ce mai mulți oameni să afle despre frumusețile orașului nostru și să vină să ne viziteze. Iar acest concurs național și internațional de Orientare este prilejul perfect pentru a face acest lucru. În 2023, când România găzduiește Cupa Țărilor Latine, suntem cu atât mai recunoscători că Federația de resort a ales zona Comarnic pentru a reprezenta țara noastră în competiție. Vă așteptăm cu drag la Comarnic!”.

Nu ratați așadar ocazia de a fi prezenți la o competiție sportivă internațională care are ca loc de desfășurare zona deluroasă, superbă de altfel, a orașului Comarnic.