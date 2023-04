Luiza Rădulescu Pintilie

A circulat, în ultimele zile, informaţia potrivit căreia, din cauza deficitului de medici, Spitalul Judeţean de Urgenţă din Buzău trimite pacienţi cu afecţiuni cardiovasculare la Ploieşti, iar la rândul său a primit de la Ploieşti, de la spitalul de acelaşi rang, bolnavi care au avut nevoie de asistenţă medicală specializată în domeniu Neurologiei! Şi, din nefericire, situaţia nu este nici una pur accidentală şi nici nu se limitează doar la schimbul de pacienţi între cele două unităţi medicale. Care unităţi medicale nu sunt nişte spitale din nişte orăşele mai uitate de lume, ci – şi subliniem acest lucru – ditamai spitalele judeţene de urgenţă! Aşa se face că, numai în prima zi a acestei săptămâni de exemplu, în absenţa unui medic neurolog în serviciul de gardă, de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti au fost trimişi la Bucureşti şi la Târgovişte pacienţi care impuneau consult, diagnosticare şi trament în specialitatea amintită, iar alţi bolnavi – care au prezentat forme mai uşoare – au fost opriţi în Unitatea de Primiri Urgenţe, pentru a fi temporizaţi până la momentul în care îi poate vedea un medic specialist, sub tratament instituit de medicii urgentişti care se consultă în asemenea situaţii şi cu medicii neurologi de la spitalul târgoviştean. Iar situaţia nu este chiar accidentală, nu de puţine ori circulând pacienţi pe traseul Ploieşti-Buzău-Târgovişte, ultimul spital judeţean de urgenţă de exemplu având dificultăţi în specialitatea Neurochirurgie, care din fericire la spitalul ploieştean este acoperită. Şi ca să simplificăm lucrurile – însă doar din punct de vedere matematic, fiindcă medical sunt cât se poate de alarmante! – în luna aprilie abia începută, pentru 17 zile dintre cele 30 – mai mult de jumătate, deci! – nu există medici neurologi care să facă de gardă. Şi aceasta în situaţia în care, după cum ne-a confirmat medicul Violeta Tănase, cea care coordonează departamentul UPU la Spitalul Judeţean Ploieşti, zilnic se prezintă la această unitate medicală cel puţin zece pacienţi care prezintă diverse afecţiuni din sfera Neurologiei- accicente vasculare, convulsii, vertij acut, pareze faciale, pierderi de cunoştinţă etc. Şi dacă pentru Cardiologie – unde de asemenea se înregistra un deficit de medici – în urma unui concurs, patru noi medici se vor alătura celor prezenţi, specialitatea Boli Interne se apropie de aceeaşi situaţie dificilă în ceea ce priveşte acoperirea integrală a liniilor de gardă.

E firesc să vă întrebaţi care este cauza care face ca sistemul medical care ar trebui să se ocupe de tratarea celor bolnavi să aibă el însuşi propriile suferinţe, iar unele destul de grave şi deja cronicizate. Fără a intra în prea multe amănunte, e de spus că una dintre principalele cauze – dacă nu chiar principala cauză – este legată de nemulţumirea medicilor specialişti faţă de nivelul de plată al orelor de gardă într-un spital de stat, ceea ce îi determină să plece în reţeaua clinicilor particulare. Practic, în momentul de faţă orele de gardă sunt plătite la nivel anului 2018, înainte de a fi realizată majorarea salariilor din sistemul sanitar. Ca urmare, pentru orele de gardă – în care de obicei este singur şi se confruntă cu un volum de muncă mult crescut – medicul este plătit undeva la jumătate din ceea ce primeşte pentru activitatea desfăşurată în programul normal. Nu este de neglijat nici o altă cauză a deficitului de personal, respectiv faptul că, după terminarea rezidenţiatului, medicii aleg să profeseze în spitale mari din ţară, nu de puţine ori în centre universitare, specialiştii din domenii cu incidenţe crescute ale cazuisticii şi ale complexităţii acesteia- cum sunt Neurologia, Neurochirurgia, Cardiologia, Oncologia, Terapia Intensivă etc – concentându-se astfel în câteva zeci de centre la nivel naţional, restul spitalelor fiind obligate să găsească tot felul de soluţii – precum schimbul de pacienţi la care ne-am referit în aceste rânduri – pentru a salva cât mai multe vieţi.