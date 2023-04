AIXM organizează astăzi, de la ora 11.30, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Prahova, Inspectoratul Şcolar Prahova şi poliţia prahoveană un eveniment de conştientizare şi responsabilizare a tinerilor şoferi.

Sub titlul „Ziua Siguranţei Rutiere”, iniţiatorii derulează acţiuni de informare pentru posesorii şi doritorii de permise eligibile – AM şi B1 – începând cu vârsta de 16 ani.

Evenimentul are loc în Sala Europa din cadrul Palatului Administrativ şi va fi moderat de realizatoarea TV Roxana Ciuhulescu, cunoscut pilot offroad şi karting. De asemenea, a fost anunţată şi prezenţa lui Dan Gîrtofan, campion balcanic la raliuri, care are la activ peste 26 de ani de pilotaj fără întrerupere şi 100 de podiumuri la general.

Organizatorii îşi propun să crească nivelul de conştientizare cu privire la beneficiile deprinderii şofatului începând de la vârsta de 16 ani şi ale acumulării experienţei la volanul vehiculelor cu putere redusă. De asemenea, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova vor discuta cu tinerii şoferi sau aspiranţi despre conduita în trafic.

Parteneri oficiali ai evenimentului sunt ProRally Team Braşov, Şcoala de Şoferi CCC Admis şi Skullcandy.