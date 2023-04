Echipa de baschet U16 a CSŞ CSM Petrolul Ploieşti s-a calificat în finala campionatului naţional după ce a trecut, în prima semifinală a turneului de la Bucureşti, de ACS Alpha Sport Team Sibiu: 97-72 (28-17, 19-22, 24-21, 26-12)!

Băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan şi Loredana Munteanu au făcut un nou meci bun şi au controlat permanent ostilităţile, desprinderea reuşită încă din primul sfert, 28-17, cu toţi cei 5 titulari contribuind cu puncte – C. Dinu (9), R. Movileanu şi A. Dimov (câte 6), M. Oprea (4) şi D. Raşoga (3) – dovedindu-se decisivă într-un final. Sibiul n-a cedat uşor şi a stat în meci atâta timp cât a tras bine de „afară”, la pauză având 53% (7/13), dar impresia că şi dacă se jucau… 6 sferturi nu se putea schimba soarta meciului a persistat datorită uşurinţei cu care ploieştenii au rezolvat faza ofensivă.

Drept dovadă şi cele 97 de puncte marcate, dintre care… 91 de către titulari, MVP-ul partidei fiind, cum era de aşteptat, Codruţ Dinu, autor al unui triple-double impresionant: 26 de puncte, 11 recuperări şi 14 pase decisive, în aproape 36 de ­minute petrecute pe parchet!

Lotul folosit la meciul de astăzi de cei doi antrenori a fost următorul: C. Dinu (26 puncte, 1×3, 11 recuperări, 14 pase decisive), R. Movileanu (21 puncte, 10 recuperări), A. Dimov (19, 2×3), M. Oprea (13, 1×3), D. Raşoga (12, 2×3, 9 recuperări), O. Ion (2), M. Stoica (2), F. Diaconescu (2), L. Ionescu, D. Tănase, F. Nicolae şi L. Ştefan.

Finala mare a campionatului este programată astăzi, la ora 16:45, tot în Sala Agronomia din Bucureşti.

Cu victoria de ieri, CSŞ CSM Petrolul Ploieşti a ajuns la 26 de succese consecutive în acest sezon, fiind singura formaţie neînvinsă în ediţia de campionat 2022-2023 la categoria de vârstă U16.

Rezultatele meciurilor disputate în grupa 1A:

CSŞ CSM Petrolul Ploieşti – Agronomia Bucureşti 82-49 (22-14, 22-9, 24-14, 14-12)

CSŞ CSM Petrolul Plo­ieşti: C. Dinu (15 puncte, 2×3, 12 recuperări, 7 pase decisive), L. Ionescu (12, 2×3), R. Movileanu (11 puncte, 8 recuperări), M. Oprea (8, 1×3), A. Dimov (8), D. Raşoga (7), O. Ion (7), L. Ştefan (5), F. Diaconescu (5, 1×3), F. Nicolae (2), M. Stoica (2) şi D. Tănase.

CSŞ CSM Petrolul ­Ploieşti – ACS Zeiden Braşov 94-48 (34-10, 15-13, 20-13,

25-12)

CSŞ CSM Petrolul Ploieşti: C. Dinu (15 puncte, 1×3, 11 recuperări), M. Stoica (15), D. Raşoga (13, 3×3, 9 pase decisive), R. Movileanu (13), O. Ion (12), L. Ionescu (9, 1×3), A. Dimov (7), M. Oprea (4), F. Diaconescu (2), D. Tănase (2), F. Nicolae (2) şi L. Ştefan.

CSŞ CSM Petrolul Ploieşti – ACS U-BT Cluj-Napoca 86-50 (22-10, 20-11, 25-18, 19-11)

CSŞ CSM Petrolul Ploieşti: C. Dinu (14 puncte, 1×3, 9 recuperări), R. Movileanu (13 puncte, 8 recuperări), F. Diaconescu (10, 2×3), A. Dimov (9), L. Ionescu (, 2×3), D. Tănase (8), D. Raşoga (7), M. Oprea (7, 1×3), M. Stoica (6), F. Nicolae (2), O. Ion (2) şi L. Ştefan.