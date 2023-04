Întâlnirea de la Cornu dintre două echipe bune care combat în Liga A Prahova s-a dovedit a fi nu doar petrecerea a două ore în natură, la aer foarte curat, ci și un agreabil spectacol fotbalistic, peste ceea ce oferă, de regulă, o competiție la nivel de județ. Au putut fi văzute la lucru două echipe preocupate de fotbal, conduse de doi antrenori cu aplicație pentru meseria pe care și-au ales-o. Arareori putem vedea un joc atât de cursiv și fără durități – avertismentele au fost acordate pentru proteste –condimentat și cu destule situații de poartă. Poate că jocul ar fi fost și mai cursiv dacă terenul – de altfel, îngrijit și cu instalație de udare – ar fi și mai bine nivelat.

Gazdele au încercat golul încă din start, Barbu respingând în corner lovitura lui Șovăială, aflat central, la 10-12 metri de poartă (min. 1). După o perioadă de echilibru în teren, Stănescu a adus bucuria avantajului pentru echipa sa (min. 20). Oaspeții au replicat, dominând jocul, stăpânind mijlocul terenului beneficiind și de organizarea mai puțin potrivită a gazdelor, care păstrau patru jucători în linie, în avanposturi în timpul posesiei proprii. Dar, posesia ține și ea cât ține, mai ales când trebuie să faci o mișcare în plus pentru a stăpâni mingea. În această perioadă, Boldeștiul a avut două ocazii: Ilie a sărit în contratimp la centrarea lui Andrei Neagu (min. 23) și Dănilă a bătut o lovitură liberă de la 22 de metri care, deviată de zid, se ducea către vinclu. Tănase a fost atent și a respins destul de dificil (min. 24). Finalul mitanului a adus o mare ratare a lui Stănescu, care a finalizat cu un șut peste poartă, de la numai 6 metri, combinația petrecută în careu între Ștefan Radu și Șovăială (min. 39).

Schimbarea făcută de Ovidiu Neagu la pauză părea că aduce un impuls echipei sale. Dar, oricât avânt ar fi avut Boldeștiul, s-a văzut condusă cu două goluri destul de rapid (min. 51). Situația s-ar fi putut îmbunătăți pentru oaspeți, dar fundașul dreapta Andrei Neagu, aflat singurel în careu, la 10 metri de buturi, a reluat doar cu umărul centrarea trimisă de Eduard Costache (min. 56). Elevii lui Dragoș Mihalache au simțit pericolul și au reacționat prin două bune situații: Șovăială a preferat stop pe piept și voleu în loc de o lovitură cu capul, la centrarea lui Ștefan Radu trimisă din stânga către bara îndepărtată (min. 59), iar același Ștefan Radu – care merita golul pentru întreaga sa evoluție – a șutat firav dintr-o poziție de neiertat (min. 63). Ușor-ușor, oaspeții au pus din nou stăpânire pe joc, poate și datorită faptului că gazdele aveau adunați mai mulți ani în ghete, dar și în buletin, decât oponenții. După două șuturi din afara careului (Ricardo Ioan, min. 74, și Adrian Ilie, min. 78), ambele prinse de Tănase în doi timpi, plus un alt șut din unghi închis (Costin Popescu, min.79), respins și acesta de portar, a venit golul oaspeților, reușită care părea să relanseze meciul (min.80). Soare a rectificat rapid situația, refăcând avantajul de două goluri pentru gazde (min. 81), dar acest avantaj s-ar fi putut reduce iarăși la un gol dacă s-ar fi acordat penalti la faza în care Tănase l-a busculat pe Costin Popescu, la 12 metri de poartă, chiar dacă portarul gazdelor a respins mingea (min. 86).

Golurile:

1-0: Stănescu a reluat simplu, din careul mic, mingea primită de la Șovăială, care participase la o combinație în dreapta atacului gazdelor.

2-0: Paul Radu a beneficiat de un rebond fericit al balonului, dintr-o denivelare a terenului, salt care l-a derutat și pe Constantin Costache, aflat ca ultim apărător. Radu a pătruns în careu, a driblat portarul și a înscris.

2-1: O centrare către bara îndepărtată, venită din dreapta, a dorit să fie ­reluată din voleu de Ricardo Ioan. Mingea a bătut pământul și a sărit în centru, în apropierea careului mic, de unde Costin Popescu a reluat-o, cu capul, în poartă.

3-1: Soare a inițiat o acțiune personală și a pătruns printre fundașii adverși, prin partea central-dreapta, și a șutat pe lângă portar.

ACS DP Cornu – CSO Boldești-Scăieni 3-1 (1-0))

Teren: Cornu. Spectatori: 50.

Au marcat: Stănescu (20), P. Radu (51), Soare (81) / C. Popescu (80).

Cornu: Tănase – Zamfir, Bârsănel, V. Sandu, Filip – Butoi (cpt.), Telea (68 Cârstian) – P. Radu (84 Mitran), Stănescu (49 Soare), Șt. Radu – Șovăială. Rezerve neutilizate: Cojocaru – Diaconu, Stancu. Antrenori: Dragoș Mihalache, Florin Toader.

Boldești: Barbu – Neagu, C. Popescu, C. Costache, D. Andrei (57 Moise) – Ed. Costache, Paraschivoiu, Iancu (46 V. Marin), Ursu (60 R. Ioan) – Dănilă, Ad. Ilie. Rezerve neutilizate: A. Rîchită – Terțea, Cazan, Anghel, Al. Radu, Marinică. Antrenori: Ovidiu Neagu, Marius Rădulescu.

Avertismente: V. Sandu (44) / Ed. Costache (76).

Au arbitrat: Costin Drăgănescu (Măgureni) – Alin Ionică, Valentin Dediu (ambii din Ploiești).

Observator AJF: Stelian Achimescu (Ploiești).

Jucătorul meciului: Ștefan Radu.

Liga A, etapa 23, rezultate, clasament

Petrolul 95 Ploiești – Tricolorul Breaza 0-3

CS Cornu – CSO Boldești 3-1

Teleajen Văleni – CSO Băicoi 1-2

CS Câmpina – CS Mănești 6-1

FC Bănești – Voința Vărbilău 2-0

Unirea Urlați – CS Brazi 1-1

Atletic Ploiești – AFC Brebu 0-0

Avântul Măneciu – Triumf Poiana Câmpina 0-1

CS Strejnic – CSC Berceni 0-4

Etapa viitoare, a 24-a, vineri, 14 aprilie, ora 17.00

AFC Brebu – Avântul Măneciu

Triumf Poiana Câmpina – FC Bănești

Voința Vărbilău – CS Câmpina

Teleajen Văleni – Unirea Urlați

CS Brazi – CS Cornu

CSO Boldești – Atletic Ploiești

Tricolorul Breaza – CS Strejnic

CS Mănești – Petrolul 95 Ploiești

CSO Băicoi – CSC Berceni