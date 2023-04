Românii au împrumutat statul prin Fidelis de primăvară (2023), valoarea totală a subscrierilor fiind de puțin peste 3 miliarde de lei. Cele mai atractive au fost tranșele pe euro, fiind echivalentul a 2,33 miliarde lei, la cursul de astăzi (n.n-ieri) al BNR, potrivit Hotnews.

Cum arată subscrierile pe cele 5 tranșe:1 an (lei) pentru donatorii de sânge: 164,4 milioane lei; 1 an (lei) – 371,9 milioane lei; 3 ani lei – 179,3 milioane lei;1 an euro – 198,5 milioane euro; 5 ani euro – 274,7 milioane euro. Subscrierea s-a încheiat luni, iar în câteva zile va fi listarea pe piața românească de capital.Dobânzile sunt de 6,7 – 7,25%/ an (la scadențe de 1-3 ani) pe lei și 3,7 – 5,8% (pe 1-5 ani) pe euro. Tranșa pentru donatorii de sânge este pe un an și are o dobândă de 7,7%, iar pragul minim de subscriere este de 500 lei.