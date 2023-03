Rodica Paraschiv

Deputat PSD Prahova

În fiecare an, pe 24 martie, este marcată Ziua Mondială a Tuberculozei, al cărei scop este informarea și sensibilizarea populației asupra consecințelor dezastruoase pe care le poate avea această afecțiune asupra sănătății. Anul acesta, tema propusă de Organizația Mondială a Sănătății este ”Da! Putem pune punct tuberculozei!”, al cărei scop este de a încuraja măsurile necesare pentru a combate această boală nemiloasă care nu mai poate fi pusă exclusiv în seama sărăciei, a lipsei condițiilor normale de viață sau a alimentației deficitare.

Din nefericire, în România, aproape 10 mii de oameni sunt diagnosticați în fiecare an cu TBC și, probabil, mulți alții care nu se prezintă la medic se află în spatele statisticilor oficiale și reprezintă un adevărat pericol pentru sănătatea lor și pentru sănătatea publică! Și nu greșesc spunând că pot deveni adevărate ”bombe biologice”. Acestea, odată ”detonate”, ar putea avea un impact extrem de puternic!

Numai în primele nouă luni ale anului 2022, conform datelor oficiale, s-au înregistrat aproape 5.700 de cazuri noi de tuberculoză, alte peste o mie fiind cazuri în recidivă! Un semnal de alarmă pentru sănătatea publică, dat fiind că această boală contagioasă privită altădată ca o boală a mizeriei ajunge chiar și acolo unde nici nu ne gândim!

Autorități publice, specialiști în domeniu, medici de familie, pacienții trebuie să colaboreze și să acționeze imediat ce apar astfel de cazuri. Indiferența, lipsa de implicare, renunțarea la tratamentul stabilit de medici – întrerupere care poate produce mari complicații și rezistență la medicamente – sunt calea directă spre răspândirea tot mai pregnantă a acestei boli despre a cărei eradicare se vorbește de decenii, dar care nu a fost stăvilită, ci dimpotrivă, a devenit chiar endemică în anumite medii.

Poate pentru mulți dintre noi TBC-ul este un subiect tabu, despre care nu trebuie să se vorbească. Dar tocmai comunicarea ne poate ajuta! Prin campanii de conștientizare, prin diseminarea informațiilor despre această boală care poate fi fatală, dar care este în aceeași măsură tratabilă, ne ajutăm semenii să cunoască tot ceea ce înseamnă această afecțiune medicală.

Tuberculoza este una dintre cele mai periculoase boli infecțioase, fiind denumită ”ucigașul lent și tăcut” tocmai din cauza faptului că, netratată la timp, conduce la decesul celor infectați cu bacilul criminal.

Depistarea precoce a cazurilor de tuberculoză este extrem de importantă, iar Ministerul Sănătății are un rol esențial. Cea mai recentă acțiune de depistare activă a TBC a fost lansată spre finalul anului trecut, în mai multe județe din țară, în cadrul Programului „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, destinat stabilirii diagnosticului și asigurării tratamentului adecvat. Depistarea precoce reduce transmiterea tuberculozei în familie, la locul de muncă, la școală sau în comunitate.

Iar informarea corectă a populației, prin campanii de conștientizare, este o obligație a tuturor medicilor de familie și a specialiștilor, acesta fiind un prim pas pentru a reuși să spunem, într-un final, ceea ce și Organizația Mondială a Sănătății și-a propus: ”Da! Putem pune punct tuberculozei!”.