Seria meciurilor în care Petrolul dă piept cu formațiile ce se vor bate, mai departe, pentru titlu, continuă diseară, atunci când „lupii” se vor deplasa în Capitală, pentru confruntarea cu FCSB. Partida se va disputa pe „Arena Națională”, de la ora 20.00.

Fără să reușească să-și adjudece puncte în întâlnirile cu liderul din Superliga, Farul Constanța, și cu campioana en-titre, CFR Cluj, elevii lui Florin Pîrvu speră să întrerupă seria meciurilor fără victorie pe terenul unei alte pretendente la titlu, FCSB. „Este cel de-al treilea joc din acea serie despre care am spus, înainte să înceapă, că este una infernală. Din păcate, n-am reușit să obținem puncte din meciurile cu Farul şi CFR, dar mergem, mâine, cu încredere la București și ne dorim să venim acasă cu un rezultat pozitiv”, a spus Pîrvu, în conferința de presă ce a prefațat partida de pe „Arena Națională”.

Tehnicianul are motive în plus să fie optimist, în condițiile în care, față de ultima întâlnire, revin în lot câțiva jucători de bază. „Meijers și Papp și-au ispășit suspendarea și vor fi apți mâine seară. În plus, Budescu s-a antrenat normal, a și avut la dispoziție minute în ultimul joc, și se prezintă bine acum. L-am pierdut, în schimb, pe Moldoveanu, cel care s-a accidentat la ultimul antrenament dinaintea partidei cu CFR, are o leziune fibrilară și estimările sunt că va lipsi două-trei săptămâni”, a adăugat tehnicianul „galben-albaștrilor”.