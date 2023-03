Festivalul Internaţional ce-i poartă numele a ajuns, în acest an, la cea de-a 33-a ediţie

N. Dumitrescu

Ajuns la cea de-a 33-a ediţie, Festivalul Internațional de Poezie ”Nichita Stănescu” plasează Ploieștiul”, pe harta României, ca fiind ”Capitala poeziei”. Deschis pe data de 29 martie a.c., tradiționalul festival a cuprins, în ultimele zile, o gamă largă de manifestări, de la întâlniri cu personalități ale lumii culturale, mese rotunde, expoziții, până la lansări de noi volume și târg de carte, concursuri de recitări din opera nichitiană etc. Un moment aparte al festivalului a avut loc joi dimineață, la Colegiul Naţional ”I.L. Caragiale” Ploiești unde, alături de organizatori, la deschiderea oficială a acestei manifestări au participat atât președintele Academiei Române, acad. Ioan Aurel Pop, cât și alți cunoscuți academicieni – Georgeta Filitti, Mihai Cimpoi și Valeriu Matei. După cum avea să precizeze chiar directorul colegiului amintit, prof. Laura Elena Pandelache, acesta nu a fost ales deloc întâmplător pentru deschiderea oficială a festivalului, având în vedere faptul că Nichita Stănescu a fost elev al acestei instituții de învățământ. ”Festivalul Internațional de Poezie Nichita Stănescu este o adevărată sărbătoare a culturii române, Ploieștiul devenind, astfel, Capitala poeziei. Nichita Stănescu a fost unul dintre elevii acestui liceu, în fapt unul dintre elevii de geniu, aici descoperind poezia, și tot aici acesta începând să scrie”, a precizat directorul colegiului. La rândul său, profesor de limba și literatura română în același colegiu, Anca Popa, viceprimar al Ploieștiului, a ținut să rememoreze, în alocuțiunea sa, frânturi din propriii ani din copilărie, când dimineți la rând îi spunea mamei poetului ”Sărutmâna, doamna Stănescu!”, cât și despre imaginea poetului. Subliniind faptul că Academia Română este coorganizator al acestui festival datorită celui care a fost ac. Eugen Simion, dar și că lui Nichita Stănescu i s-a conferit titlul de membru al acestei instituții post mortem, acad. Ioan Aurel Pop a ținut să evoce audienței, în discursul său, și două dintre momentele de cumpănă prin care a trecut instituția al cărei președinte este în momentul de față. ”Primul moment de cumpănă al Academiei a fost în anul 1948, când peste 100 de membri au fost expulzați, 40 au fost închiși, iar 9 au murit în închisori. Al doilea moment a fost în anul 1974, după ce Nicolae Ceușescu a fost în vizită în China și Coreea, acesta ajungând la concluzia că românii aveau prea multă libertate și că ar trebui să se desființeze Academia Română. Numai că s-au gândit să o facă membră și pe Elena Ceaușescu, deși la teza de doctorat lucraseră vreo cinci savanți. Și atunci ea, Elena Ceaușescu, a decis că nimeni nu va mai fi membru al Academiei Române, ea fiind ultima persoană care primea acest titlu, și așa a fost până în anul 1989. Am adus în discuție aceste aspecte pentru a arăta motivele pentru care Nichita Stănescu nu a putut deveni membru al academiei cât a trăit, acesta devenind membru post-mortem, ca o reparație. Mă bucur că am revenit la Ploiești, la acest colegiu. Am mai fost aici în anul 2012, adus de Eugen Simion, când a fost celebrat Caragiale, și am rămas impresionat de acestă școală. Eugen Simion avea un har al lui, extraordinar. El m-a reintrodus în universul lui Nichita Stănescu, cu mențiunea că eu am auzit de poet când eram elev, o perioadă în care a se vorbi de Nichita Stănescu era cu adevărat un act de curaj, dându-vă ca exemplu celebra ”Patria mea este limba română”, în contextul în care, pe vremea aceea, nu se prea vorba despre așa ceva. Cert este că rebelul Nichita Stănescu se înscrie ca fiind unul dintre stâlpii susținători ai factorilor noștri fundamentali – limba română”, a ținut să menționeze acad. Ioan Aurel Pop, președintele Acadmiei Române. În aceeași linie a vorbit și acad. Mihai Cimpoi, care a rememorat, la rându-i, luna septembrie a anului 1976, când Nichita Stănescu a ajuns cu trenul la Chișinău și, după ce a sărutat peronul gării, a rostit: ”Am venit, slavă Domnului, de acasă-acasă!”. Ultima zi a Festivalului Internațional de Poezie ”Nichita Stănescu” este 31 martie, la ora 10.00, în parcul care-i poartă numele depunându-se flori la bustul poetului, iar apoi, la ora 11.00, în sala filarmonicii ploieștene, desfăşurându-se ceremonia de decernare a premiilor festivalului.