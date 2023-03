Lucru clar, vizitele în Sala „Mihai Viteazul” din Capitală nu sunt de bun augur pentru CSM Petrolul Ploieşti, care a pierdut din nou în fieful Stelei după un thriller în care a avut prima şansă pe final, dar a ratat, la fel ca în urmă cu mai bine de un an, două „libere” ce îi puteau oferi victoria. Atunci, Sekulovic rata de la linia de fault şansa de a-i duce pe „galben-albaştri” la 3 puncte, cu 23 de secunde rămase din meci, iar asta avea să ne coste, iar, acum, Andris Misters a ratat două aruncări la 82-80 pentru noi, cu 12 secunde rămase pe tabelă, iar gazdele au egalat cu 3 secunde înainte de sirenă prin omul numărul 1 al meciului, Strahinija Jovanovic (34 puncte)!

Apoi, în prelungiri, coşmarul ultimelor secunde a continuat, dar la celălalt coş: la 95-92 pentru Steaua, Milin a marcat prima liberă şi a ratat-o intenţionat pe a doua, mingea a fost recuperată şi a ajuns la Mitchell, care a tras de „afară” pentru o victorie in extremis, dar a ratat din inel, mingea a sărit la Misters, care putea egala cu un şut din 3 metri, însă, din nou, n-a fost să fie şi gazdele s-au impus cu 95-93 (20-20, 19-19, 18-25, 25-18, 13-11)!

Antrenorul Mihai Popa i-a folosit pe: Brkic (23 puncte), Milin (16, 1×3), Mitchell (15, 2×3), B. Popa (11, 1×3), O. Popa Calotă (8, 1×3), Chiţu (8, 2×3), Misters (6, 2×3), Funderburk jr. (4), Aughburns (2), şi C. Dinu.

Pentru CSM Petrolul Ploieşti urmează, la finalul săptămânii, a doua deplasare din seria de 4 consecutive, cea mai dificilă totodată, pe terenul primei clasate în play-out, CS Municipal Galaţi.