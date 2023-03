Asociația Județeană de Fotbal Prahova a finalizat, cu succes, sub comanda lui Marius Vișan, ”mentor-coach” al Federației Române de Fotbal pentru județul nostru, cursurile pentru o nouă promoție de antrenori! Absolvenții cursului de Licență C UEFA au trecut cu succes examenul final, sub coordonarea lui Marius Vişan, Coach Educator FRF, examenul final desfășurându-se la Breaza. “A fost o generație foare bună, iar în urma noii metodologii și strategii FRF, pot spune că este cel mai bun și eficient format de până acum”, a declarat Marius Vișan.

Toți cei 17 absolvenți au fost evaluați de către responsabilul Licenței C UEFA din România, Daniel Gheorghe, prezent și el la Breaza, printre cei care au devenit antrenori fiind câțiva tineri cu nume în fotbalul prahovean, precum antrenorul cu portarii al CS Blejoi – Adrian Gheorghe, ex-astristul Ionuț Chiși, actualul jucător al celor de la Flacăra Moreni, Oae, ex-divizionarul B Sergiu Târșoreanu, dar și căpitanul celor de la CSO Plopeni – Cătălin Vlad!