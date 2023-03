F. T.

La sfârşitul săptămânii trecute, agenţii rutieri prahoveni au derulat mai multe acţiuni pe şoselele din judeţ, pentru combaterea principalelor cauze care duc la producerea de accidente.

Dincolo de sancţiunile aplicate pentru depăşirea vitezei legale, neacordarea de prioritate şi alte abateri, îngrijorător este faptul că au fost prinși la volan şi conducători auto aflați sub influența substanţelor cu efect psihoactiv. În acest sens, reprezentanţii IPJ Prahova precizează, într-un comunicat de presă, următoarele: „Agenţii rutieri din cadrul Poliției municipiului Ploiești, în timp ce desfășurau activități pe linie rutieră pe Drumul Național 1, la intersecție cu DJ 155, pe raza localității Păulești, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat în vărstă de 31 de ani, din județul Ilfov, care circula din direcția București către Brașov. Întrucât conducătorul auto manifesta un comportament suspect, acesta a fost testat cu aparatul DrugTest, care a indicat prezența unor substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv în organism (cannabis). Ulterior, tot polițiștii rutieri ploieșteni au oprit, la intersecția Drumului Național 1 cu DJ 155, pe raza localității Păulești, un alt autoturism condus de un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Florești. Având în vedere comportamentul suspect al conducătorului auto, acesta a fost testat cu aparatul DrugTest, care a indicat prezența unor substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv în organism (marijuana).

La rândul lor, şi angajaţi din cadrul Poliției oraşului Bușteni, în timp ce desfășurau activități pe linie rutieră pe raza stațiunii, au oprit, pentru control, pe strada Palanca, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 28 de ani, din stațiune. Întrucât acesta manifesta un comportament suspect, a fost testat cu aparatul DrugTest, care a indicat prezența unor substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv în organism (amfetamină). De asemenea, un tânăr din Băicoi, în vârsă de 21 de ani, a fost oprit, pentru control. (…) Întrucât și acesta manifesta un comportament suspect, la testarea cu aparatul DrugTest, acesta a indicat prezența unor substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv în organism (amfetamină). Toți conducătorii auto au fost conduși la spital în vederea recoltării de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe psihoactive. În toate cauzele au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive”.