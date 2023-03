Poliţiştii au destructurat, anul trecut, 14 grupări infracţionale organizate în urma investigaţiilor pentru combaterea criminalităţii informatice.

„Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a instrumentat, în anul 2022, 1.246 de cazuri de natură penală în domeniul combaterii criminalităţii informatice, fiind identificate şi destructurate 14 grupuri infracţionale organizate specializate în atacuri şi înşelăciuni în mediul online. În urma activităţilor desfăşurate, sub coordonarea DIICOT, au fost trimise în judecată 486 de persoane suspectate de săvârşirea a 1.230 de infracţiuni informatice”, informează un comunicat al IGPR transmis, ieri, AGERPRES. Pentru a spori gradul de conştientizare al cetăţenilor asupra pericolului reprezentat de atacurile cibernetice, Poliţia Română a desfăşurat 1.620 activităţi de prevenire la nivel naţional, precum şi în mediul online. Beneficiarii au primit recomandări despre cum să identifice tentativele de fraudă online şi ce trebuie să facă pentru a nu deveni victime. Direcţia Generală de Protecţie Internă a analizat peste 6.000 de alerte de securitate.

„Niciunul dintre atacurile derulate asupra infrastructurii informatice a MAI în anul 2022 nu şi-a atins scopul, nu au fost compromise date clasificate sau confidenţiale şi nu a fost afectată capacitatea operaţională a instituţiei”, precizează IGPR. Potrivit analizei efectuate de DGPI, ameninţările cibernetice asupra sistemelor informatice, reţelelor de comunicaţii şi serviciilor electronice ale ministerului au fost la un nivel ridicat în anul 2022, devenind din ce în ce mai frecvente şi complexe.

Agresiunile au urmărit, fără succes, indisponibilizarea unor servicii electronice, compromiterea resurselor informatice, extragerea unor date etc.Pentru consolidarea capacităţilor de prevenire şi contracarare a agresiunilor informatice, în raport cu evoluţia spectrului ameninţărilor cibernetice, MAI îşi actualizează şi dezvoltă propriile capabilităţi şi politici de securitate cibernetică.

„De asemenea, pentru identificarea şi contracararea cu celeritate a oricăror forme de manifestare a ameninţărilor cibernetice la nivelul infrastructurii IT&C a MAI, personalul specializat şi-a intensificat activităţile de monitorizare a securităţii infrastructurilor cibernetice şi cooperează activ atât cu colegii de la nivelul celorlalte structuri ale ministerului, cât şi cu cei din cadrul instituţiilor publice de la nivel naţional care deţin capabilităţi şi responsabilităţi în domeniul securităţii cibernetice”, se mai arată în comunicat.

Pentru a nu deveni victime ale unei fraude online, poliţia recomandă cetăţenilor să fie precauţi şi să ia următoarele măsuri:* Să nu efectueze niciodată transferuri şi să nu proceseze operaţiuni doar în baza unui e-mail sau a unei solicitări telefonice „urgente” sau care „promite” câştiguri fabuloase/facile. Dacă există suspiciuni cu privire la legitimitatea unei oferte primite pe mail sau prin SMS, prin intermediul comunicărilor de pe social media, ori prin intermediul platformelor de tip chat (WhatsApp, Signal, Telegram etc.), să evite accesarea materialelor respective şi să verifice existenţa promoţiei sau a ofertei pe un canal oficial de comunicare al companiei;* Să aibă în vedere faptul că băncile nu solicită niciodată date confidenţiale, cum ar fi parole de acces sau coduri PIN, nici telefonic, nici prin SMS, nici prin e-mail şi nici prin completarea acestora pe website;* Să verifice cu atenţie adresele de e-mail de la care primesc mesaje cu link-uri sau fişiere ataşate sau prin care se solicită date personale/codul PIN al cardului/sume de bani. Atenţie la mesajele care conţin formule de adresare impersonale, greşeli gramaticale, de exprimare etc.;* Să nu deschidă niciodată link-uri sau documente anexate mesajelor primite din surse necunoscute sau care par suspecte;* Să se asigure că toate dispozitivele pe care le folosesc pentru a naviga pe Internet funcţionează în baza versiunilor actualizate ale sistemelor de operare şi sunt protejate cu o soluţie antivirus eficientă.