Şefa Clinicii de Cardiologie de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu Mureş, dr. Theodora Benedek, a primit titlul de «Fellow of the American College of Cardiology», alăturându-se astfel echipei de profesionişti care şi-a stabilit un angajament faţă de excelenţa în îngrijire, învăţarea continuă şi colaborarea pentru a îmbunătăţi sănătatea inimii la nivel mondial.

«Am primit, în cadru festiv, titlul de ‹Fellow of the American College of Cardiology›. O distincţie rară, onorantă şi motivantă. Am jurat să îmi dedic întreaga carieră pentru dezvoltarea cardiologiei, punând, în centrul preocupărilor profesionale, bolnavul cardiovascular. A fost o ceremonie frumoasă şi emoţionantă, un efort susţinut, răsplătit cu maximă eleganţă», a arătat dr. Theodora Benedek, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Doctorul Theodora Benedek a postat şi jurământul depus cu ocazia acceptării sale ca membru Colegiului American de Cardiologie, prin care îşi reafirmă angajamentul de a transforma îngrijirea cardiovasculară şi de a îmbunătăţi sănătatea inimii, având în permanenţă pacientul în centrul atenţiei.

«Acceptând să devin membru în Colegiul American de Cardiologie, îmi reafirm angajamentul de a transforma îngrijirea cardiovasculară şi de a îmbunătăţi sănătatea inimii, cu pacienţii în centrul a tot ceea ce fac. Îmi asum de bunăvoie responsabilităţile Fellowship-ului nostru de a urmări excelenţa în toate aspectele îngrijirii cardiovasculare şi de a căuta o înţelegere şi cunoştinţe mai profunde. Voi întruchipa profesionalismul şi idealul Fellowship-ului nostru de a lucra cu membrii echipei mele cardiovasculare, de a preda, de a învăţa şi de a împărtăşi pentru a crea o lume în care inovaţia şi cunoştinţele optimizează îngrijirea cardiovasculară şi rezultatele pacienţilor. Voi căuta cu sârguinţă ceea ce este încă necunoscut, voi împinge bariera în acele locuri unde poate fi mai multă lumină; Voi da liber din ceea ce găsesc şi din ceea ce ştiu. Îmi asum aceste responsabilităţi cu sinceritate pe onoarea mea de membru al Colegiului American de Cardiologie», se arată în jurământul postat.