• România – al doilea producător de gaze din UE şi un „adevărat hub de infrastructură de gaze”

• DEPOGAZ Ploieşti „este şi poate deveni şi pentru mai mulţi clienţi depozitar internaţional de energie sub formă de gaze”

Luiza Rădulescu Pintilie

Încă înainte de a se încheia actualul sezon rece, nu puţine au fost vocile, inclusiv la nivel european, care au subliniat că următoarea iarnă ar putea fi cu mult mai dificilă decât cea din care tocmai am ieşit şi, ca urmare, trebuie să se intensifice deja măsurile şi acţiunile concrete pentru a face faţă unui asemenea posibil scenariu.

Agenţia Internaţională a Energiei (înființată în 1974 pentru a ajuta la coordonarea unui răspuns colectiv la întreruperile majore în aprovizionarea cu petrol, aflată în prezent în centrul dialogului global privind energia şi oferind analize, date, recomandări de politici și soluții reale pentru a ajuta statele să ofere energie sigură și durabilă pentru toți) a avertizat deja, încă din noiembrie 2022, potrivit informaţiilor preluate şi de Agerpres, că “Europa riscă să nu aibă suficiente gaze naturale în iarna 2023-2024 şi că depozitele europene de gaze vor fi umplute numai la un nivel de 65% faţă de 95% în prezent”. Mai mult decât atât, reprezentanţii acestui for au concluzionat că, în condiţiile geopolitice şi economice mondiale ştiute, ale războiului din Ucraina cu efecte negative pe termen lung şi asupra aprovizionării şi umplerii rezervelor de gaze naturale, Europa se confruntă cu prima „criză energetică globală”, ceea ce impune guvernelor „să ia măsuri urgente pentru accelerarea eficienţei energetice”.

În acest context, Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie – ANRE din România a anunţat o serie de măsuri prin care să se asigure continuitatea și siguranța în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali, prin determinarea stocului minim obligatoriu de gaze naturale pentru iarna 2023-2024.

Astfel, printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului s-a instituit responsabilitatea ca furnizorii și producătorii să prioritizeze capacitatea de înmagazinare, în limita cantităților menționate în decizia ANRE, minimul stocului stabilit pentru gazele naturale urmând să fie constituit în mod obligatoriu în depozitele de înmagazinare subterană.

Această măsură a intrat în vigoare de la data de 1 februarie și se desfăşoară în mai multe etape, în scopul asigurării continuităţii și siguranței pentru alimentare. În acest sens, gradul de umplere trebuie să fie de 41% până la 1 Mai 2023, 67% până la data de 2 iunie, 88% în

1 septembrie și 100% până la 1 noiembrie a.c. Reprezentanţii ANRE au mai precizat că stocul minim obligatoriu din depozitele gazelor naturale reprezintă 90% din capacitatea finală de înmagazinare înregistrată la nivel național.

Preşedintele ANRE, Dumitru Chiriţă, a subliniat că, pentru iarna 2022-2023, în România a fost înmagazinată o cantitate de 2,957 miliarde mc gaze naturale, respectiv un procent de 96,55% grad de stocare la 31 octombrie 2022, fapt ce a permis “să traversăm iarna în cele mai bune condiții“.

Pe 13 noiembrie 2022, România a înregistrat un nivel considerat record al depozitării de gaze naturale, respectiv de 98,4% din capacitatea totală (32,27 TWh).

Principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România este DEPOGAZ Ploieşti SRL – o companie modernă, cu o bogată experiență în înmagazinarea subterană a gazelor naturale, având o cotă de aproximativ 90,67% din capacitatea activă totală de înmagazinare a ţării.

Trebuie reţinut că înmagazinarea subterană a gazelor naturale are un rol major în asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale prin acoperirea vârfurilor de consum sezoniere. Totodată, înmagazinarea gazelor naturale contribuie la asigurarea echilibrului între consum și producție internă / import și la menținerea caracteristicilor de funcționare optimă a sistemului național de transport gaze naturale, după cum este înscris pe site-ul companiei. Ca urmare, pe acelaşi site sunt prezentate zilnic date de interes public privind informaţii operaţionale despre înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum şi informaţii specifice privind depozitele de înmagazinare . De exemplu, în contextul măsurilor anunţate de ANRE, într-o informare de interes public cu privire la cantitatea de gaze naturale aflată în depozitele de înmagazinare subterană la data de 4 februarie 2023 se preciza , cu referire la ultima lună de iarnă din sezonul 2022-2023:

“România nu are nicio problemă în asigurarea cu gaze naturale pentru sezonul rece, stocul de gaze naturale aflat în depozitele operate de DEPOGAZ fiind în acest an mai mare cu 780 de milioane Sm3, în comparație cu perioada similară a anului trecut.

Cantitatea de gaze naturale aflată în depozitele de înmagazinare subterană este de 1.880.000.000 Sm3. Gradul total de umplere al depozitelor de gaze naturale este de 61,5% în ultima lună de iarnă din acest sezon rece”.

De altfel, directorul general al companiei, Vasile Cârstea, a anunţat în cadrul unor întâlniri cu factorii responsabili din domeniu că Depogaz Ploieşti se află “într-o perpetuă dezvoltare, având proiecte de dezvoltare care duc la creșterea de înmagazinare de la 3 miliarde la 4,2 miliarde în 2025-2026. În cadrul Conferinţei Naţionale „Rute noi şi resurse sustenabile –

ieşirea din criza gazelor”, organizată în luna februarie de către Antena 3 CNN şi cotidianul naţional Jurnalul şi prezentată prin platforma România Inteligentă de Antena 3 CNN în scopul informării despre resursele sustenabile ca soluţie pentru criza gazelor, directorul general Vasile Cârstea (în foto – sursa Antena 3 CNN) a prezentat o serie de proiecte de investiții ce vizează independenţa energetică şi furnizarea de gaz în România: „Aşa cum am spus şi în alte rânduri, DEPOGAZ şi-a propus un plan de investiţii care să urmărească creşterea capacităţii de înmagazinare, creşterea capacităţii de livrare zilnică şi creşterea capacităţii de injecţie. România dispune de o capacitate de trei miliarde de înmagazinare, 20-22 de milioane de capacitate de injecţie şi 32-33 de capacitate de milioane de capacitate de extracţie la această oră.