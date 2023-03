Învăţământ superior gratuit şi drepturi egale pentru femeile necăsătorite se numără printre propunerile înaintate de membrii principalului organism consultativ politic din China pentru a impulsiona creşterea ratei natalităţii după ce populaţia ţării a înregistrat o scădere anul trecut pentru prima dată în şase decenii, relatează Agenţia Reuters, preluată de Agerpres.

Propunerile au avut loc înaintea reuniunii Conferinţei Consultative Politice a Poporului Chinez (CCPPC), care se suprapune în mare parte cu cea a Congresului Naţional al Poporului (NPC), unde va fi aprobată o nouă echipă de conducere sub preşedinţia lui Xi Jinping.China ar trebui să elimine restricţiile privind starea civilă pentru înregistrarea nou-născuţilor, permiţând femeilor necăsătorite să aibă acces la serviciile de fertilitate la fel ca femeile căsătorite, a declarat Xie Wenmin, un membru al principalului organism consultativ politic din China, pentru Global Times.

Actualele reguli guvernamentale prevăd că doar femeile căsătorite au dreptul legal să aibă copii, însă unele provincii precum Sichuan (sud-vest) au început să permită din februarie femeilor singure să aibă copii.

Populaţia în scădere a Chinei determină autorităţile să ofere stimulente şi măsuri care să conducă la creşterea populaţiei, precum prelungirea concediului de maternitate, beneficii financiare şi fiscale pentru a avea copii, precum şi subvenţii pentru locuinţe. De asemenea, concediul de paternitate ar urma să fie prelungit pentru a-i determina pe bărbaţi să împartă responsabilităţile parentale, a declarat Gan Huatian, membru al CPPCC. Familiile care vor avea un al treilea copil născut după 2024 ar urma să beneficieze de învăţământ superior gratuit, a declarat delegatul CPPCC, Zhao Dongling, o propunere care s-a numărat printre cele mai dezbătute subiecte pe platforma de socializare chineză Weibo.

O mare parte din recesiunea demografică a Chinei este rezultatul politicii copilului unic impuse între 1980 şi 2015. Chiar şi după ce autorităţile au eliminat această măsură, costurile ridicate pentru creşterea copiilor şi educaţia acestora sunt menţionate ca motiv principal pentru a avea mai puţini copii. Anul trecut, China a înregistrat cea mai scăzută rată a natalităţii de până acum, cu 6,77 naşteri la 1.000 de locuitori.

Provincia Jilin din nord-estul Chinei, care a înregistrat una dintre cele mai scăzute rate ale natalităţii din ţară, şi-a modificat regulile în 2002 pentru a le permite femeile necăsătorite să aibă acces la fertilizarea in vitro (FIV), dar măsura a avut un impact redus deoarece este încă interzisă la nivel naţional de Comisia Naţională de Sănătate din China. Lu Weiying, membră a CPPCC, a declarat pentru Global Times că va înainta o propunere care să le permită femeilor necăsătorite să aibă acces la programul de congelare a ovocitelor pentru a-şi conserva fertilitatea şi să includă tratamentele pentru infertilitate în sistemul public de asigurări de sănătate.

În prezent, fertilizarea in vitro şi congelarea ovocitelor sunt interzise în cazul femeilor necăsătorite în China.