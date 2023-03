V. S.

Procesul penal în care fostul șef al Poliției Mizil, Marius Nicușor Rotaru, era judecat într-un dosar de trafic de minore a încetat, săptămâna trecută, pentru că a intervenit prescripția faptelor de care acesta era acuzat, la trimiterea sa în judecată. Deși au admis apelurile formulate de către Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti şi de către inculpatul Marius Nicușor Rotaru, magistrații de la Curtea de Apel Ploiești au decis să desființeze în parte sentinţa penală apelată şi, la rejudecare, au hotărât încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Rotaru Marius Nicuşor, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual şi a infracţiunii de favorizarea făptuitorului, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale.

Judecătorii au luat act și de faptul că inculpatul Rotaru Marius Nicuşor nu a solicitat continuarea procesului penal.

La instanța de fond, Nicușor Marius Rotaru a fost condamnat – prin decizia din octombrie 2021 a judecătorilor de la Tribunalul Prahova – la trei ani de închisoare cu suspendare pentru favorizarea infractorului, dar a fost achitat pentru săvârşirea infracţiunii de folosire abuzivă a funcției în scop sexual, întrucât fapta nu există. În privința condamnării lui Rotaru la trei ani cu suspendare pentru favorizarea infractorului, instanța a hotărât suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 4 ani, termen calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Procesul pe fond a început în luna noiembrie 2019, când procurorii DIICOT au trimis în judecată trei persoane, printre care s-a aflat și fostul polițist, cinci fete fiind părți vătămate în acest dosar.

În luna septembrie 2016, acum șapte ani, DIICOT transmitea, printr-un comunicat de presă, amănunte despre această cauză. „La data de 08.09.2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor B.E.F, C.L.F, C.C. (o femeie care nu apare în dosarul trimis în fața judecătorilor) şi Rotaru Marius Nicușor pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, furt calificat, viol, favorizarea făptuitorului şi folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual. În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna decembrie 2015 şi până în prezent inculpaţii B.E.F, C.L.F, C.C. şi suspecţii C. N. F., R. M.-M. şi C. S. au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat având ca scop săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori şi trafic de persoane, constând în recrutarea, transportarea şi adăpostirea în scopul exploatării sexuale, de cele mai multe ori prin exercitarea de acte de violenţă. S-a reţinut că inculpaţii au constrâns persoanele vătămate care erau recrutate în special de pe raza judeţelor Prahova şi Buzău să întreţină zilnic acte sexuale la stradă cu diverse persoane care tranzitau zona.

Totodată, în cauză există suspiciunea rezonabilă că inculpatul Rotaru Marius Nicușor, având funcţia de şef al Poliției Orașului Mizil, i-a favorizat pe membrii grupului infracţional din care fac parte inculpaţii şi suspecţii din prezenta cauză, prin lipsa acţiunii conferite de atribuţiile de serviciu şi nesesizarea organelor competente atunci când faptele săvârşite erau de competenţa altor organe judiciare ajutându-i astfel pe să scape de tragerea la răspundere penală pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi trafic de minori. De asemenea, s-a reţinut că inculpatul Rotaru Marius Nicușor a pretins favoruri sexuale din partea mai multor persoane exploatate de către membrii grupului infracțional organizat în scopul de a îndeplini un act care intra în atribuțiile sale de serviciu, respectiv acela de a da curs plângerilor formulate de către aceste persoane”, arăta DIICOT în urmă cu șapte ani. Din infracțiunile reținute de DIICOT atunci, în sarcina polițistului a mai rămas după judecarea pe fond a dosarului penal, doar favorizarea infractorului, iar acum a intervenit și prescripția.