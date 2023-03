Fondurile alocate pentru programele care vizează, între altele, şi proiectele privind instalarea de panouri fotovoltaice vor fi dublate prin aprobarea de către Guvern a bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă, conform Agerpres. „În ceea ce priveşte domeniul investiţiilor în energie regenerabilă şi alte programe de mediu, avem astăzi (n.n. – joi) pe masa Guvernului o decizie care, practic, vizează programul Casa Verde. Am discutat cu domnul ministru, am asumat ca, la nivelul Guvernului, să dublăm fondurile alocate pentru aceste proiecte. Dacă este corectă cifra, aproximativ 2 miliarde de euro vor fi alocate pentru instalarea de panouri fotovoltaice şi în felul acesta numărul de beneficiari poate să urce până la 80.000 de gospodării”, a afirmat premierul, joi, în şedinţa de Guvern. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a detaliat programele finanţate prin bugetul AFM. „Am pregătit un buget care se bazează, în primul rând, pe veniturile AFM din taxa de mediu, respectiv gestionarea fondului, care este fondul de gaze cu efect de seră, un fond ce provine din valorificarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Noutăţile programului sunt creşterea sumelor alocate pentru Casa Verde, pentru persoanele fizice, astfel încât prin aprobarea bugetului de acum şi prin rectificarea bugetară să putem ajunge la acele cifre pe care le-aţi precizat şi dumneavoastră şi pe care le-am promis în cursul acestui an. Aprobăm acum un buget de peste 2 miliarde de lei pentru a finanţa persoanele fizice care instalează aceste sisteme fotovoltaice, dar venim şi cu o noutate în domeniul asistenţei sociale şi acordăm sprijin pentru acele unităţi de cult şi pentru acele ONG-uri care prestează servicii de asistenţă socială. (…) De asemenea, contractăm acele finanţări care au fost adjudecate prin evaluarea dosarelor anul trecut – aici venim cu o sumă de 300.000 milioane de lei, pentru a duce la îndeplinire programul de anul trecut. Prin programul acesta, în 2021 – 2024, ne vom apropia, într-adevăr, de o finanţare de un miliard de euro, doar pentru panouri fotovoltaice pentru persoanele fizice şi pentru aceste unităţi care oferă asistenţă socială pentru persoane vulnerabile”, a explicat Tanczos Barna. El s-a referit şi la programul Rabla Local. „Noutatea pentru anul acesta este, de asemenea, acel program Rabla Local prin care, în colaborare cu unităţile administrativ-teritoriale, ne propunem să eliminăm din trafic 100.000 de autovehicule mai vechi de 15 ani, cu o poluare semnificativă şi prin acest program să ne atingem obiectivul din PNRR stabilit pentru 2026 încă din anul acesta,