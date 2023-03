* Noi reglementări privind consolidarea ­clădirilor cu risc seismic

Închirierea apartamentelor din blocurile cu risc seismic ridicat va fi interzisă până după consolidarea acestora, iar în astfel de imobile nu vor putea fi organizate evenimente cu un număr mare de persoane, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de Guvern şi citat de Hotnews. Același act normativ prevede că pentru a introduce o clădire cu risc seismic 1 în programul de consolidare va fi suficient acordul a doar jumătate plus unu din numărul proprietarilor, nu cu unanimitate, cum este prevăzut acum. Aceeaşi prevedere este aplicabilă şi proprietarilor care nu sunt constituiţi în asociaţii de proprietari.

Proiectul de lege a fost inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și vizează modificarea și completarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. Actul normativ va merge în Parlament pentru aprobare, fiind solicitată procedura de urgenţă. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că una dintre noutăți este că imobilele cu risc seismic vor putea fi „evaluate vizual”, nefiind necesar un expert în risc seismic, aceasta fiind o primă etapă pentru înscrierea în programul de consolidare.

* Interdicție temporară de închiriere a locuințelor din imobile cu risc seismic I.O altă noutate este că va fi interzisă închirierea apartamentelor din blocurile cu risc seismic ridicat până după consolidarea acestora. „(…) Este propusă interdicţia de închiriere, cedare în comodat sau folosinţă, a apartamentelor în blocurile de locuinţă pentru apartamente situate în clădiri clasificate la risc seismic 1. Măsura este una temporară. Ea constă în interdicţia din momentul expertizării acelei clădiri, până la momentul încheierii procesului-verbal de terminare a lucrărilor de consolidare. Nu vorbim despre o interdicţie permanentă, ci una temporară pe perioada cât se soluţionează această consolidare”, a explicat ministrul Dezvoltării, la finalul ședinței de miercuri a Guvernului.De asemenea, noile reglementări interzic organizarea de evenimente în astfel de clădiri dacă sunt peste 50 de persoane într-o încăpere, fiecăreia revenindu-i un spaţiu mai mic de 4 metri pătrați: „Se interzic organizarea și desfășurarea de activități permanente și/sau temporare în spațiile publice care implică aglomerări de persoane, începând cu data încadrării prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI a clădirii existente, până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenții realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice.

Spațiile publice sunt spațiile precum cele de spectacol, de expoziții, de lectură, spații pentru comerț, structuri turistice de cazare și alimentație publică și prestări de servicii, asistență socială și medicală, administrație publică și altele asemenea, indiferent dacă aceste spații sunt rezultatul concepției inițiale a clădirii ori, după caz, al unor amenajări ulterioare. Aglomerări de persoane înseamnă potrivit legii prezența simultană a cel puţin 50 de persoane într-o încăpere, fiecăreia dintre acestea revenindu-i o arie de pardoseală mai mică de 4 mp.

* O clădire va putea fi înscrisă în programul de consolidare cu acordul a jumătate plus unu din numărul proprietarilor.O ultimă modificare priveşte cvorumul necesar pentru asociaţiile de proprietari, respectiv pentru proprietari, acolo unde nu sunt asociaţii de proprietari pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic.Propunerea Guvernului în textul aprobat este ca acest acord să poată fi luat cu jumătate plus unu din numărul proprietarilor aferenţi asociaţiei de proprietari, față de unanimitate, cum este acum.

 Termene pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor.Noile reglementări vizează şi accelerarea activităţilor de „evaluare vizuală rapidă a clădirilor”, pentru a obţine o imagine de ansamblu cu privire la vulnerabilitatea seismică a clădirilor, potrivit Ministerului Dezvoltării. Prin urmare, sunt instituite termene pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor, care vor fi urmate, dacă este cazul, de expertize. „Astfel, spitalele, şcolile, grădiniţele, liceele, creşele şi toate clădirile care sunt instituţii de învăţământ vor fi evaluate vizual urgent.

Această procedură trebuie începută până cel târziu la 1 ianuarie 2024 şi finalizată până cel târziu pe 1 iunie, anul viitor. Celelalte clădiri publice au aceleaşi termene. În cazul blocurilor de locuinţe, termenul de începere a evaluării rapide este de 1 ianuarie 2025, iar până la 1 iunie 2026 trebuie finalizat”.

* Se extind criteriile de înscriere în programul naţional de consolidare a clădirilor.În contextul cutremurelor recente din zona Olteniei, care nu a fost considerată o zonă cu risc seismic ridicat, a fost considerată necesară extinderea criteriilor de înscriere în Programul naţional de consolidare a clădirilor: „Astfel, valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, mai mare sau egală cu 0,20 g, se reduce la valoarea 0,15 g. Astfel, vor putea depune cerere de finanţare pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic şi localităţile care până acum nu au fost considerate cu risc, ca, de exemplu, cele din judeţul Gorj”.