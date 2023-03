După fix două săptămâni de pauză, „lupii” se întorc pe gazon pentru o partidă oficială, derbiul din Bănie, cu FCU Craiova 1948. Meciul se va disputa în această seară, de la ora 21.00, pe „Ion Oblemenco”.

Aflate în luptă directă pentru locul șapte, FCU Craiova și FC Petrolul se întâlnesc în derbiul din play-out, iar „galben-albaștrii” speră să-și păstreze invincibilitatea dobândită în fața oltenilor pe parcursul acestui sezon de Superliga. În prima fază a campionatului, Petrolul a câștigat la limită, scor 1-0, meciul din deplasare, jucat, atunci, la Tg. Jiu, pentru ca în retur, pe „Ilie Oană”, duelul să se termine nedecis, 1-1. A fost, totuși, și o victorie a juveților, dar în Cupa României, un 1-0 la Ploiești, așa încât, mergând pe aceeași linie, ne putem aștepta la un nou duel cât se poate de echilibrat.

„Întâlnim o echipă foarte bună, care s-a bătut până la ultimul meci al sezonului regulat să intre în play-off. Craiova are un lot valoros, cu jucători care pot face diferența, dar și noi venim după două victorii consecutive. Avem încredere și sunt premise pentru ca vineri să facem un joc bun și să ne întoarcem cu puncte de la Craiova”, a spus Florin Pîrvu, tehnicianul care a avut mari bătăi de cap în această perioadă din cauza problemelor medicale apărute în lotul echipei pe care o pregătește. „Așteptam pauza aceasta, pentru că venea după o perioadă foarte încărcată, dar, acum, parcă pot spune că mai mult ne-a încurcat! Ne-a dat puțin peste cap o viroză, mulți jucători au fost scoși din antrenamente din această cauză, iar departamentul medical a avut mult de lucru. Am vorbit și cu Țicu, imediat după meciul naționalei U21 contra Germaniei, pentru că am văzut că a acuzat ceva probleme atunci când a ieșit de pe teren, dar, din fericire, nu este vorba de ceva grav și, cu siguranță, va fi apt pentru jocul de la Craiova”, a spus Pîrvu, cel care a adăugat că nu și-a făcut un obiectiv neapărat din ocuparea locului șapte. „Poate că pare un clișeu, dar cel mai important meci este cel care urmează, nu mă gândesc la faptul că am putea termina pe primul loc în play-out. Sunt echipe apropiate valoric, orice punct contează și nu trebuie să picăm, acum, într-o capcană și să spunem că ne batem să câștigăm play-out-ul! Nu, trebuie să avem foame de rezultate în continuare, să adunăm puncte și, la urmă, atunci când se va trage linie, vom vedea unde ne situăm”, a conchis Pîrvu.

Despre meciul din această seară a vorbit și fundașul central Bart Meijers, olandezul fiind jucătorul din lotul Petrolului care a petrecut cele mai multe minute pe teren în acest campionat, el fiind integralist în 30 dintre cele 31 de partide disputate, până acum, în Superliga. „Jocul cu FCU Craiova va fi unul foarte dificil. Este una dintre cele mai bune echipe din play-out, o formație căreia îi place să atace, care are jucători de calitate, mai ales pe faza ofensivă, și trebuie să fim foarte atenți. Dar, și noi suntem într-un moment bun după ultimele rezultate, avem un moral bun, atmosfera este excelentă și putem să luptăm și să ne propunem un rezultat favorabil”, a mărturisit jucătorul batav.

Întăriri pentru sezonul viitor?!

FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu jucătorul ivorian Tiemoko Ismael Diomande, acesta semnând un angajament în care clubul are opţiune privind sezonul viitor, dacă va convinge staff-ul, în perioada următoare. În vârstă de 30 de ani, Diomande joacă pe postul de mijlocaș și are la activ 93 de prezenţe în primul eșalon din Franţa, pentru AS Saint-Etienne, formaţie cu care a câștigat și Cupa Ligii Franţei (2013), și SM Caen. Ultimii ani din carieră și i-a petrecut în Turcia, jucând pentru Rizespor, Konyaspor și, ultima dată, Samsunspor, fiind, de asemenea, și fost internaţional al Coastei de Fildeș (18 selecţii), dar și câștigător al Cupei Africii (2015).