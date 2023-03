V.S.

O femeie s-a ales cu dosar penal după ce a fost prinsă sub influența alcoolului, la volanul unui taxi, pe raza municipiului Ploiești. Potrivit IPJ Prahova, sâmbătă seară, în jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați prin apel 112 că un autoturism de tip Taxi circula haotic pe strada Gheorghe Doja. ”Polițiștii rutieri s-au deplasat în zona indicată, ulterior, identificând autoturismul în cauză, iar la volanul acestuia se afla o femeie în vârstă de 60 de ani, din comuna Blejoi. Întrucât aceasta emana halenă alcoolică a fost testată cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,89 mgL alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condusă la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice de sânge. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice”, informează IPJ Prahova.