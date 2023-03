În perioada 22-28 martie, naționala U19 a României, selecționer Alexandru Pelici, va disputa meciurile din cadrul Turului de Elită, ultima etapă a calificărilor înaintea Campionatului ­European.

Pe lista jucătorilor convocați se regăsește, într-o companie selectă, și ploieșteanul Alin Boțogan, cel care este împrumutat de Petrolul la Unirea Slobozia. Boțogan a rămas pe lista pentru turneu, deși, echipa sa a ratat calificarea în play-off, dintr-o poziție favorabilă, în ultimele meciuri, în care, culmea, acesta nu a fost măcar titular, antrenorul Costel Enache părând că „are ceva” împotriva mijlocașului născut în anul 2004.

În septembrie 2022, naționala U19 a reușit calificarea la Turul de Elită după ce a terminat pe primul loc, fără înfrângere și fără gol primit, grupa de calificare alcătuită din Austria, Lituania și Letonia. Acum, România face parte din Grupa 1, alături de Franța, Norvegia și Irlanda de Nord. Gazda meciurilor de calificare va fi Franța.

Programul partidelor:

22 martie, ora 16:00: Norvegia U19 – România U19

25 martie, ora 16:00: România U19 – Irlanda de Nord U19

28 martie, ora 16:00: România U19 – Franța U19

Primele clasate din cele 7 grupe de la Turul de Elită vor obține calificarea la Campionatul European U19 din această vară. Turneul final va avea loc în perioada 3-16 iulie și va fi găzduit de Malta.

Lotul selecţionat de Alexandru Pelici:

Portari: David Dincă (Clubul Sportiv al Armatei Steaua), Ștefan Lefter (CS Corvinul 1921 Hunedoara), Mihai Ciontoș (AFC Progresul 1944 Spartac)

Fundași: David Maftei (Unirea Dej), Robert Sălceanu (Gloria Buzău), Adrian Grigore-Huideș (Albacete Balompié / Spania), Răzvan Pașcalău (U.S. Lecce / Italia), Andrei Borza (Farul Constanţa), Ștefan Duțu (Farul Constanţa 2), Mark Kovacs (AFK Csikszereda)

Mijlocași: Eduard Radaslavescu (FCSB), Rareș Pop (UTA Arad), Alin Boțogan (AFC Unirea 04 Slobozia), David Sala (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Politehnica Iași), Vlasti Martinovic (Farul Constanţa 2), Denis Bujor (AFC Unirea 04 Slobozia), Cătălin Vulturar (U.S. Lecce / Italia)

Atacanţi: Rareș Burnete (U.S. Lecce / Italia), Adrian Mazilu (Farul Constanţa), Atanas Trică (Clubul Sportiv al Armatei Steaua)