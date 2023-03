Un studiu realizat în Suedia arată că bărbații cu cele mai mari câștiguri financiare nu sunt cu mult mai deștepți decât cei aflați sub ei în ierarhia economică. Conform studiului, norocul, resursele familiei, ambiția și inteligența emoțională sunt factorii care asigură bunăstarea. Deși respectați, aceștia nu sunt în niciun caz mai inteligenți sau mai merituoși, potrivit Hotnews.

În societățile capitaliste, credem că beneficiile cele mai mari ajung la cei mai merituoși indivizi –cei mai deștepți și care muncesc cel mai mult. O echipă de cercetători de la instituții de cercetare din Suedia și Olanda a căutat să afle dacă acesta este adevărul.

În studiul lor, publicat la sfârșitul lunii ianuarie în revista „European Sociological Review“, aceștia au investigat modul în care capacitatea cognitivă (mecanismele învățării) se corelează cu câștigurile anuale în rândul bărbaților suedezi. După cum era de așteptat, cercetătorii au descoperit o strânsă legătură între capacitatea cognitivă a subiecților și câștigurile financiare mai mari. Cu toate acestea, bărbații cu cele mai mari câștiguri financiare, reprezentând primii 5% din participanți, s-au dovedit de același nivel cognitiv sau chiar mai scăzut decât al celor cu salarii sub nivelul lor. „Dincolo de un anumit prag, a avea un salariu mai mare nu mai are nicio legătură cu capacitatea cognitivă“, au rezumat autorii studiului. Există numeroase explicații pentru această descoperire intrigantă. Cercetătorii au menționat două motive, în special: norocul și resursele familiei. Un alt factor posibil este ambiția.