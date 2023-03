Un individ avea trei papagali de vânzare. Vine un cumpărător și întreabă:

– Cât costă papagalul roșu?

– 1000 de euro.

– Ce știe să facă?

– Știe să-ți spună teoria colapsului obiectiv. Cu tot cu explicații.

– Cel verde cât costă?

– 5000 de euro.

– Serios? Ce face de banii ăștia?

– Spune teoria relativității. La fel, cu tot cu explicații.

– Dar cel albastru cât costă?

– 10000 de euro.

– 10000?! Ăsta ce mai face?!

– Sincer, nici eu nu știu sigur. Dar ceilalți doi îi spun „profesorul”!

Un doctor dintr-un sat avea o singură reţetă pentru orice boală. Indiferent care erau simptomele, el scria faimoasa reţetă pentru limbrici. Lumea din sat se amuza deja pe acest subiect când, într-o zi, la dispensar apare Ion cu mâna ruptă.

Vecinii i-au spus, în glumă:

– Să vedem, pentru fractură tot reţeta aia o să ţi-o dea?

Intră Ion la doctor. Cum îl vede, doctorul îl ia scurt:

– Stai jos să-ţi scriu reţeta, ai limbrici!

– Cum să am limbrici, domnule! Am mâna ruptă!

– Da! Dar cum ţi-ai rupt-o?

– M-am urcat în pom să tai nişte uscături şi am căzut.

– Păi, vezi! Te-a mâncat undeva să te urci în pom, deci ai limbrici!!!

Două tipe care nu se suportau se întâlnesc din întâmplare:

– Îl mai știi pe ăla care a zis că nu poate să trăiască fără tine?

– Da!

– Ei bine, trăiește…

El și ea stau e vorbă:

– Tu de ce nu ești romantică, așa cum sunt alte femei?

– Cum adică nu sunt romantică?

– Păi alte femei sunt în stare să aducă bărbaților și luna de pe cer!

– Măi omule, eu nu pot să-ți aduc luna de pe cer….dar pot să-ți dau două palme să vezi stele verzi!

Două prietene stăteau de vorbă la o cafea.

Una zice:

– Uite, dragă, să vezi și tu ce minte îngustă are bărbatu-meu. De două zile stă bosumflat pe mine. A făcut accident de circulație alaltăieri, când m-a dus cu mașina în oraș la coafor, și zice că e din cauza mea, că n-am tăcut eu din gură.

– Păi poate l-ai bătut la cap și s-a enervat.

– Nuuu dragă, tot drumul am tăcut, n-am scos decât două cuvinte chiar acolo în intersecție.

– Pentru două cuvinte? Chiar că e culmea cu acuzațiile lui. Și ce ai zis dragă de zice că e vina ta?

– Dreapta, liber!

Două femei se întâlnesc după o perioadă în care nu s-au văzut deloc:

– Am auzit că soțul tău a murit, condoleanțe!

– Așa e. Fix la 3 luni după nuntă.

– Înseamnă că nu s-a chinuit mult…

Bulă vine la farmacie.

-Mai dați-mi, vă rog, un sirop contra tusei!

-Dar parcă ați mai cumpărat unul acum o jumătate de oră!

– Da, e adevărat, dar pentru ca băiatul meu să ia o linguriță de sirop trebuie să beau și eu, soția, bunicul, două mătuși, pisica, ba chiar și câțiva vecini…

Bulă îl întreabă pe Ştrulă: – Îţi pun o întrebare la care ai voie să răspunzi numai cu da sau nu.

Ştrulă: – Bine. Hai spune.

Bulă: – Mama ta ştie că eşti prost?

Ca să verifice cât de mult ține nevastă-sa la el, într-o bună zi, Ion se preface că a murit.

Nevastă-sa : – Cu ce să-l îmbrac?! Să-i pun pantofii ăștia noi? … Lasă că-s buni și tenișii !

Să-i pun costumul ăsta bun?!… Lasă că-i bun și treningul …

Îl pune în sicriu și începe să jelească:

– Unde te duci tu Ioaneeeeee??!!! Unde te duci Ioaneeeeee??!!!

Din sicriu, Ion: – La stadion, că așa m-ai îmbrăcat!

– Iubitule, ai încredere în mine, nu?

– Da, draga mea, normal!

– Știi că niciodată nu te-aș minți!

– Evident!

– Ei bine, un stâlp de metal m-a atacat când parcam mașina la mall!

– Am auzit că toți banii tăi îi dai la săraci.

– Exact.

– Păi și din ce trăiești?

– Din dobândă!

– Nu mai pot, m-am săturat să alerge toate femeile după mine!

– Și ce-ai de gând să faci?

– Nu mai fur poșete!

Bulă către maică-sa:

– Mamă, azi doamna învățătoare a zis că e foarte norocoasă că am nimerit în clasa ei.

– Vaaai, ce bucuroasă sunt! Chiar ți-a zis ea treaba asta? Cum a zis?

– Păi ne-a întrebat pe fiecare câți frați mai avem și ce vârstă au. Și când i-am spus că eu nu am frați, că sunt singur la părinți, a zis: „Mulțumesc lui Dumnezeu!”.

O șoferiță, oprită în trafic, începe să urle la ofițerul de poliție.

Polițistul: – Doamnă, vă scriu o amendă de 100 Iei pentru insultarea unui agent de circulație!

Șoferița: – Scrie de 300, că n-am terminat!

Doctore, cât costă o vizită la cabinetul dumneavoastră?

– 150 de lei, cu programare.

– Și dacă vin așa pe nepusă masă?

Gheorghe, unde este nevastă-ta ?

– În spate, taie lemne !

– Și ție nu ți-e rușine, bărbat în toată firea, ea taie lemne, iar tu stai și cânți la acordeon ???

– Na, ce să-i fac dacă ea nu știe să cânte!

– M-am întâlnit ieri cu fosta mea profă de matematică și m-a întrebat unde este sediul casei de pensii.

– Serios, și ce i-ai spus?

– Faceți o întoarcere de 226 de grade, apoi mergeți 270 de metri, apoi calculați X folosind teorema lui Pitagora, apoi înmulțiți rezultatul cu tangenta, după care desenați o curbă parabolică și apoi mergeți 400 de metri pe axa principală. Așa, să simtă și ea ce-am simtit eu la orele de matematică!

– Copii, daţi-mi exemplu de una dintre cele şapte minuni ale lumii, spuse diriginta.

– Barul lui nea Apetrei de la noi din sat!, răspunse Bulă.

– Cum aşa?!, întrebă ea, mirată.

– Păi, am auzit-o eu într-o zi pe bunica zicând că acolo, noaptea, se întâmplă minuni mari!

La oftalmolog:

– Doctore, după ce am fost la dumneata la control, eu tot văd zebre roz!

– Dar un psiholog ai văzut?

– Nu, doar zebre roz!

– Iubito, tu vrei să mă părăsești, simt asta!

– Ahh, ce-ți mai place să-mi strici surprizele!

Judecătorul întreabă martorul :

– Cum v-ați dat seama că acuzatul este beat?

– Păi, striga în gura mare că nu îi este frică nici de nevastă, nici de soacră!

Un român și un neamț se cazează la un hotel. Recepționerul îi avertizează că în fiecare noapte, exact la miezul nopții, apare o fantomă care vrea bani. La 12 noaptea fix, în camera românului intră fantoma.

– Sunt fantoma de la 12 fix și vreau bani! Românul, speriat, scoate 100 de lei din portofel și-i dă fantomei.

La 12 și 5 minute, fantoma intră în camera neamțului.

– Sunt fantoma de la 12 fix și vreau bani!

– Să fii sănătoasă, zice neamțul, că nu-ți dau nimic! Ziceai că ajungi la 12 fix!

Un tânăr stă de vorbă cu un moș.

– Moșule, cum îi mai bine să mă însor, mai devreme sau mai târziu?

– Măi băiete, mai devreme sau mai târziu, tot o să îți pară rău!

O tipă este cerută în căsătorie de un contabil și un ofițer.

Cum ei îi plăcea mult de contabil, dar parcă și pe ofiter l-ar fi vrut, o întreabă pe maică-sa:

– Mamă, pe care să îl iau?

– Fata mea, ia ofițerul. Se scoală singur dimineața, face micul dejun, se îmbracă singur, știe să și calce și, cel mai important, … mai primește și ordine!

Doi prieteni stau de vorbă la o bere:

– Eu cu soția mea suntem de nedespărțit …

– De exemplu, săptămâna trecută, a fost nevoie de patru mascați să ne despartă.

Cuplul ideal.

Soția: – Dragul meu, du-te să bei berea aia. Te așteaptă prietenii!

Soțul: – Stai puțin iubito, mai am de spălat vasele!